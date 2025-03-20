НАСА платило всего по пять долларов космонавтам на МКС на фоне аварии

НАСА не выплатило сверхурочные двум астронавтам, которые пробыли на МКС восемь месяцев дольше запланированных, вследствие технической неисправности корабля. В течение всего пребывания в космосе астронавтам выплачивалось по пять долларов в день на покрытие «непредвиденных расходов», пишет The New York Times.
«Два космонавта не получали должной оплаты на фоне неисправности космического корабля. Им выплачивали лишь по пять долларов в день на непредвиденные расходы», пишет газета.
Вместо предполагаемых восьми дней миссия космонавтов продлилась 278 дней. Представитель НАСА объяснил, что работа на МКС рассматривается как обычная командировка для государственных служащих, поэтому они не имеют права на получение сверхурочных. Помимо ежегодной зарплаты в размере примерно 152,2 тысячи долларов, астронавты в итоге получили дополнительно только 1 430 долларов.
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