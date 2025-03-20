20 марта 2025

В Тюмени в СНТ сгорел жилой дом, есть погибший. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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К моменту прибытия спасателей дом горел полностью
К моменту прибытия спасателей дом горел полностью Фото:

В Тюмени вечером 20 марта в СНТ «Светлое» загорелся частный жилой дом. В региональном Управлении МЧС сообщили, что на месте происшествия обнаружили тело погибшего человека.

«20 марта 2025 года в девятом часу вечера поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г. Тюмень, СНТ „Светлое“, улица Садовая. К сожалению, на пожаре погиб человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.

К моменту прибытия спасателей весь дом был охвачен огнем. Сотрудники МЧС смогли предотвратить переход огня на соседние строения. Причина произошедшего устанавливается.

Спасатели обнаружили на пожаре тело человека
Спасатели обнаружили на пожаре тело человека
Фото:

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В Тюмени вечером 20 марта в СНТ «Светлое» загорелся частный жилой дом. В региональном Управлении МЧС сообщили, что на месте происшествия обнаружили тело погибшего человека. «20 марта 2025 года в девятом часу вечера поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г. Тюмень, СНТ „Светлое“, улица Садовая. К сожалению, на пожаре погиб человек», — сообщается в telegram-канале ведомства. К моменту прибытия спасателей весь дом был охвачен огнем. Сотрудники МЧС смогли предотвратить переход огня на соседние строения. Причина произошедшего устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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