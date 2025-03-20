К моменту прибытия спасателей дом горел полностью
В Тюмени вечером 20 марта в СНТ «Светлое» загорелся частный жилой дом. В региональном Управлении МЧС сообщили, что на месте происшествия обнаружили тело погибшего человека.
«20 марта 2025 года в девятом часу вечера поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г. Тюмень, СНТ „Светлое“, улица Садовая. К сожалению, на пожаре погиб человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.
К моменту прибытия спасателей весь дом был охвачен огнем. Сотрудники МЧС смогли предотвратить переход огня на соседние строения. Причина произошедшего устанавливается.
Спасатели обнаружили на пожаре тело человека
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