Папа Римский разучился говорить

Папа Римский после длительного использования кислородной терапии в больнице столкнулся с необходимостью заново учиться говорить. Об этом сообщил кардинал Виктор Мануэль Фернандес.
«Папа чувствует себя очень хорошо, но сильный поток кислорода все высушивает. Ему нужно заново учиться говорить, но его общее физическое состояние такое же, как и прежде», — сказал Фернандес. Его слова приводит Reuters. Он также опроверг слухи о возможной отставке папы Франциска, подчеркнув его стремление вернуться к прежнему статусу.
В феврале глава Ватикана был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Также он перенес бронхоспазм. Сейчас он находится по-прежнему в больнице и проходит этап восстановления. Служба печати Святого престола сообщила, что он находится уже в стабильном состоянии. По информации медиков, у папы Франциска нормальная температура, улучшилось состояние дыхательной системы, а результаты анализов крови остаются стабильными. Врачи продолжают внимательно следить за динамикой выздоровления.
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