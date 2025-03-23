Свердловского солдата лишили выплаты за осколочное ранение на СВО

В Ревде (Свердловская область) управление соцполитики №5 отказало участнику спецоперации на Украине в выплате 150 тысяч рублей за осколочное ранение с переломом, которые он получил на фронте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«После лечения и реабилитации мужчина обратился за предоставлением единовременной денежной выплаты в связи с полученным ранением. Территориальным органом исполнительной власти отказано в назначении выплаты в связи с несоблюдением условий предоставления единовременной выплаты, так как документально не подтвержден факт получения ранения», — пояснили в ведомстве.
К делу подключилась прокуратура, которая нашла в личном деле бойца доказательство, что он получил рану после подписания контракта в период с октября 2022 года по январь 2023-го. Начальнику управления соцполитики вынесли представление, после чего солдату перечислили средства.
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