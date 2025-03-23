В Тюмени очистят пруд Плехановский — в планах провести в этом году трехкратное кошение водной растительности. Об этом сообщили в городской администрации. Власти отметили, что водоем имеется потенциал для восстановления.
«Пруд Плехановский подвержен активному процессу заиливания и зарастания водной растительностью, при этом он имеет потенциал для восстановления и дальнейшего использования рекреационных целях. В целях восстановления экологического состояния пруда в этом году запланирована трехкратная очистка акватории (кошение водной растительности механизированным способом)», — заявили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени также расчистят дно Утиного пруда. Возле водоема обустроят пешеходные дорожки, освещение и скамейки и сделают спуски к воде. Работы начнутся в апреле.
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