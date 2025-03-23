23 марта 2025

В Тюмени спасут зарастающий пруд

В Тюмени пруд Плехановский очистят от водных растений
© Служба новостей «URA.RU»
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Расчистка водоема пройдет в этом году
Расчистка водоема пройдет в этом году Фото:

В Тюмени очистят пруд Плехановский — в планах провести в этом году трехкратное кошение водной растительности. Об этом сообщили в городской администрации. Власти отметили, что водоем имеется потенциал для восстановления. 

«Пруд Плехановский подвержен активному процессу заиливания и зарастания водной растительностью, при этом он имеет потенциал для восстановления и дальнейшего использования рекреационных целях. В целях восстановления экологического состояния пруда в этом году запланирована трехкратная очистка акватории (кошение водной растительности механизированным способом)», — заявили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени также расчистят дно Утиного пруда. Возле водоема  обустроят пешеходные дорожки, освещение и скамейки и сделают спуски к воде. Работы начнутся в апреле.

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В Тюмени очистят пруд Плехановский — в планах провести в этом году трехкратное кошение водной растительности. Об этом сообщили в городской администрации. Власти отметили, что водоем имеется потенциал для восстановления.  «Пруд Плехановский подвержен активному процессу заиливания и зарастания водной растительностью, при этом он имеет потенциал для восстановления и дальнейшего использования рекреационных целях. В целях восстановления экологического состояния пруда в этом году запланирована трехкратная очистка акватории (кошение водной растительности механизированным способом)», — заявили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени также расчистят дно Утиного пруда. Возле водоема  обустроят пешеходные дорожки, освещение и скамейки и сделают спуски к воде. Работы начнутся в апреле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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