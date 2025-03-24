24 марта 2025

«Успокаиваться нельзя»: в Ишиме стремительно прибывает вода

В реке Ишим за сутки уровень воды вырос на 31 сантиметр
© Служба новостей «URA.RU»
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«Большую воду» в регионе ждут к середине апреля
«Большую воду» в регионе ждут к середине апреля Фото:
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Паводок в Тюменской области-2025

В реке Ишим за сутки уровень воды вырос на 31 сантиметр. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. «Большую воду» в регионе ждут к середине апреля.

«Информация об уровне воды в реке Ишим по данным на 24 марта. В Республике Казахстан: Сергеевское водохранилище наполнено на 117%. Петропавловское водохранилище наполнено на 88 %. Уровень воды на гидропосту в селе Ильинка (Тюменская область): 320 сантиметров. Увеличение за сутки +31 сантиметр», — указано в сообщении инфоцентра. 

24 марта глава Ишима Федор Шишкин отмечал, что за сутки вода прибыла сразу 23 сантиметра. Он обратился к дачникам и садоводом с просьбой начать вывозить мебель и другое имущество. «Воду по реке Ишим обещают очень большую, успокаиваться нельзя!» — добавил мэр.

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В реке Ишим за сутки уровень воды вырос на 31 сантиметр. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. «Большую воду» в регионе ждут к середине апреля. «Информация об уровне воды в реке Ишим по данным на 24 марта. В Республике Казахстан: Сергеевское водохранилище наполнено на 117%. Петропавловское водохранилище наполнено на 88 %. Уровень воды на гидропосту в селе Ильинка (Тюменская область): 320 сантиметров. Увеличение за сутки +31 сантиметр», — указано в сообщении инфоцентра.  24 марта глава Ишима Федор Шишкин отмечал, что за сутки вода прибыла сразу 23 сантиметра. Он обратился к дачникам и садоводом с просьбой начать вывозить мебель и другое имущество. «Воду по реке Ишим обещают очень большую, успокаиваться нельзя!» — добавил мэр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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