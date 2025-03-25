В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа

В Кремле заявили, что пока не планируются переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным, но подтвердили продолжение контактов между странами. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, конкретные детали следующих раундов переговоров еще не определены.
«Пока в планах разговоры на высшем уровне нет, ну, при необходимости, вы знаете, они появляются достаточно быстро и оперативно», — отметил Песков, уточнив, что контакты РФ и США продолжаться будут, но конкретики пока нет. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Также в Кремле опровергли информацию о возможности трехстороннего формата переговоров с участием Украины. Песков ясно выразился, что «пока о такой встрече разговора не ведет».
Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры России и США. Дипломаты говорили 12 часов. Главная тема беседы — украинский кризис.
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