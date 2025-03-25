В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа

Песков: переговоров между Россией и США на высшем уровне не планируется
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Даты следующего раунда переговоров РФ и США еще не определены, заявил Песков
Даты следующего раунда переговоров РФ и США еще не определены, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В Кремле заявили, что пока не планируются переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным, но подтвердили продолжение контактов между странами. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, конкретные детали следующих раундов переговоров еще не определены.

«Пока в планах разговоры на высшем уровне нет, ну, при необходимости, вы знаете, они появляются достаточно быстро и оперативно», — отметил Песков, уточнив, что контакты РФ и США продолжаться будут, но конкретики пока нет. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Также в Кремле опровергли информацию о возможности трехстороннего формата переговоров с участием Украины. Песков ясно выразился, что «пока о такой встрече разговора не ведет».

Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры России и США. Дипломаты говорили 12 часов. Главная тема беседы — украинский кризис.

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В Кремле заявили, что пока не планируются переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным, но подтвердили продолжение контактов между странами. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, конкретные детали следующих раундов переговоров еще не определены. «Пока в планах разговоры на высшем уровне нет, ну, при необходимости, вы знаете, они появляются достаточно быстро и оперативно», — отметил Песков, уточнив, что контакты РФ и США продолжаться будут, но конкретики пока нет. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также в Кремле опровергли информацию о возможности трехстороннего формата переговоров с участием Украины. Песков ясно выразился, что «пока о такой встрече разговора не ведет». Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры России и США. Дипломаты говорили 12 часов. Главная тема беседы — украинский кризис.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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