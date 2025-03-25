Песков назвал убийство журналистов РФ на Украине злодеянием киевского режима

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал убийство российских журналистов в зоне проведения СВО на Украине злодеянием киевского режима. По его словам, это подтверждает необходимость специальной военной операции, проводимой Россией.
«Огонь велся прицельный, их специально хотели убить киевский режим продолжает свои злодеяния, причем злодеяния в отношении журналистов, людей у которых в руках не было и нет оружия. Это суть киевского режима и лишний раз подтверждает правоту нашей специальной военной операции», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Песков также выразил соболезнования родным и близким погибших журналистов и пожелал выздоровления раненым. Среди жертв — журналист «Известий» Александр Федорчук, оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Серкели.
Ранее в зоне СВО за один день погибли несколько российских журналистов. ВСУ обстреляли транспорт с россиянами из артиллерии, а также ракетами HIMARS.
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