Владельца известной сети суши в Перми оштрафовали за нарушения трудового законодательства

Прокуратура Перми выявила серьезные нарушения трудового законодательства в сети ресторанов «СУШИ МАСТЕР». Владелец заведений привлечен к административной ответственности в виде штрафов на сумму 167 тысяч рублей.
«В частности, он не организовывал обязательные медосмотры для сотрудников, не проводил обучение по охране труда. А также не обеспечил спецоценку рабочих мест, не снабжал работников средствами индивидуальной защиты», — сообщает Госинспекция по труду Пермского края на официальном сайте.
26 марта URA.RU сообщало, что в Перми прокуратура оштрафовала владельца сети кафе Shaurma №1. Заведения находятся в Ленинском, Дзержинском, Мотовилихинском районах города. Там были выявлены аналогичные нарушения трудового законодательства, включая выплату зарплаты сотрудникам ниже МРОТ.
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