26 марта 2025

Владельца известной сети суши в Перми оштрафовали за нарушения трудового законодательства

Владельца сети суши в Перми оштрафовали за нарушения трудового законодательства
© Служба новостей «URA.RU»
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Размер штрафов составил 167 тысяч рублей
Размер штрафов составил 167 тысяч рублей Фото:

Прокуратура Перми выявила серьезные нарушения трудового законодательства в сети ресторанов «СУШИ МАСТЕР». Владелец заведений привлечен к административной ответственности в виде штрафов на сумму 167 тысяч рублей.

«В частности, он не организовывал обязательные медосмотры для сотрудников, не проводил обучение по охране труда. А также не обеспечил спецоценку рабочих мест, не снабжал работников средствами индивидуальной защиты», — сообщает Госинспекция по труду Пермского края на официальном сайте. 

26 марта URA.RU сообщало, что в Перми прокуратура оштрафовала владельца сети кафе Shaurma №1. Заведения находятся в Ленинском, Дзержинском, Мотовилихинском районах города. Там были выявлены аналогичные нарушения трудового законодательства, включая выплату зарплаты сотрудникам ниже МРОТ.  

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Прокуратура Перми выявила серьезные нарушения трудового законодательства в сети ресторанов «СУШИ МАСТЕР». Владелец заведений привлечен к административной ответственности в виде штрафов на сумму 167 тысяч рублей. «В частности, он не организовывал обязательные медосмотры для сотрудников, не проводил обучение по охране труда. А также не обеспечил спецоценку рабочих мест, не снабжал работников средствами индивидуальной защиты», — сообщает Госинспекция по труду Пермского края на официальном сайте.  26 марта URA.RU сообщало, что в Перми прокуратура оштрафовала владельца сети кафе Shaurma №1. Заведения находятся в Ленинском, Дзержинском, Мотовилихинском районах города. Там были выявлены аналогичные нарушения трудового законодательства, включая выплату зарплаты сотрудникам ниже МРОТ.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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