В Перми оштрафовали владельца известной сети кафе с шаурмой

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Сотрудники кафе не были обеспечены даже перчатками
Сотрудники кафе не были обеспечены даже перчатками Фото:

В Перми прокуратура оштрафовала владельца сети кафе Shaurma №1. Заведения находятся в Ленинском, Дзержинском, Мотовилихинском районах города.

«Он не обеспечил своих работников средствами индивидуальной защиты. Они не проходили обучение и инструктажи по охране труда», — сообщает Госинспекция по труду на своем официальном сайте. 

Кроме того, работодатель ненадлежащим образом заключал трудовые договоры. А также платил работникам зарплату ниже МРОТ. 

За это индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности. Ему выписали несколько штрафов на сумму более 50 тысяч рублей. 

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В Перми прокуратура оштрафовала владельца сети кафе Shaurma №1. Заведения находятся в Ленинском, Дзержинском, Мотовилихинском районах города. «Он не обеспечил своих работников средствами индивидуальной защиты. Они не проходили обучение и инструктажи по охране труда», — сообщает Госинспекция по труду на своем официальном сайте.  Кроме того, работодатель ненадлежащим образом заключал трудовые договоры. А также платил работникам зарплату ниже МРОТ.  За это индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности. Ему выписали несколько штрафов на сумму более 50 тысяч рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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