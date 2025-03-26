В Перми оштрафовали владельца известной сети кафе с шаурмой

Сотрудники кафе не были обеспечены даже перчатками
В Перми прокуратура оштрафовала владельца сети кафе Shaurma №1. Заведения находятся в Ленинском, Дзержинском, Мотовилихинском районах города.
«Он не обеспечил своих работников средствами индивидуальной защиты. Они не проходили обучение и инструктажи по охране труда», — сообщает Госинспекция по труду на своем официальном сайте.
Кроме того, работодатель ненадлежащим образом заключал трудовые договоры. А также платил работникам зарплату ниже МРОТ.
За это индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности. Ему выписали несколько штрафов на сумму более 50 тысяч рублей.
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