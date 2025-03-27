В зоне СВО на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют более 3,3 тысяч иностранных наемников из более чем 70 стран. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.
«Следствием получены сведения об участии в вооруженном конфликте на стороне Украины свыше 3 300 наемников из более чем 70 стран», — передает ТАСС слова Бастрыкина с лекции в МГИМО. По словам главы СКР, 871 лицу уже предъявлены обвинения.
Кроме того, в рамках своего выступления Бастрыкин провел параллели между нацистами времен Великой Отечественной и украинскими боевиками в ходе СВО. Он также привел данные о жертвах от действий киевского режима. В том числе, он затронул тему уголовной ответственности за осквернение мемориалов, добавив, что в СК ведется 16 дел по 162 фактам осквернения воинских захоронений в 15 европейских странах.
В начале марта Бастрыкин заявил, что в вооруженном конфликте принимают участие наемники из различных стран, в том числе из Грузии — 712 человек, Великобритании — 694 и Канады — 719. На основании проведенного расследования и собранных улик по 871 наемнику вынесены решения о привлечении к уголовной ответственности. Кроме того, 652 лица были объявлены в международный розыск. Еще 46 осуждены за нападения на Курскую область, передает MK.RU.
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