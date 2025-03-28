28 марта 2025

Возле «Уральской Рублевки» продают шале в окружении леса за 150 млн рублей. Фото

Под Сысертью продается дом рядом с гольф-полем за 150 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения между министерством спорта СО и гольф-клубом Pine Creek Resort о сотрудничестве. Кашино, pine creek golf club
Вблизи от дома находится гольф-клуб (архивное фото) Фото:

Под Сысертью (Свердловская область), которую называют «Уральской Рублевкой» из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан, продают дома в стиле шале за 150 миллионов рублей. Он находится в премиальном коттеджном поселке села Кашино, в котором есть свой гольф-поле, объявление появилось на сайте «Авито».

«Загородный дoм на первой линии в стиле шалe площaдью 170 квадратных распoлoжeн нa учacткe в 15 coтoк в пoселке премиум-клaссa… В данном пространстве можно насладиться потрясающими видами на лес и идеально ухоженное гольф-поле, посетить ресторан авторской кухни, активно провести время за игрой в гольф — в летнее время, на катке или лыжной трассе — в зимнее время, а также совершить прогулку по природному парку „Бажовские места“ (25 минут от гольф-курорта)», — говорится в объявлении.

По словам продавца, дом находится вдали от трассы. Поселок, в котором находится шале, охраняется. Дом строили из высококачественных материалов с разделением внутри на приватные, общественные, развлекательные и технические зоны. Во дворе высажены деревья и кустарники. Стоимость одного «квадртата» — 882 353 рублей.

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Под Сысертью (Свердловская область), которую называют «Уральской Рублевкой» из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан, продают дома в стиле шале за 150 миллионов рублей. Он находится в премиальном коттеджном поселке села Кашино, в котором есть свой гольф-поле, объявление появилось на сайте «Авито». «Загородный дoм на первой линии в стиле шалe площaдью 170 квадратных распoлoжeн нa учacткe в 15 coтoк в пoселке премиум-клaссa… В данном пространстве можно насладиться потрясающими видами на лес и идеально ухоженное гольф-поле, посетить ресторан авторской кухни, активно провести время за игрой в гольф — в летнее время, на катке или лыжной трассе — в зимнее время, а также совершить прогулку по природному парку „Бажовские места“ (25 минут от гольф-курорта)», — говорится в объявлении. По словам продавца, дом находится вдали от трассы. Поселок, в котором находится шале, охраняется. Дом строили из высококачественных материалов с разделением внутри на приватные, общественные, развлекательные и технические зоны. Во дворе высажены деревья и кустарники. Стоимость одного «квадртата» — 882 353 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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