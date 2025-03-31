В Раде заявили, что Украине необходима поддержка стран БРИКС

Депутат Рады Гриб: Украине сегодня очень важна поддержка стран БРИКС
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Украине сегодня очень нужна поддержка стран БРИКС
Украине сегодня очень нужна поддержка стран БРИКС Фото:

Сейчас Украине важна поддержка стран БРИКС. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Виктория Гриб.

«Еще раз возвращаюсь к вопросу стран БРИКС. Я считаю, что их поддержка нам очень нужна сегодня», — сказала Гриб. Ее слова передает украинское издание Новости.Live. Депутат напомнила, что существуют мнения, что Европе потребуется еще несколько лет для того, чтобы усилить свои оборонные способности, в том числе увеличение количества вооружений и повышение уровня подготовки.

Однако есть опасения, что такой временной промежуток может оказаться критическим. В связи с этим Украине представляется целесообразным не ограничиваться поддержкой только со стороны европейских партнеров, но и продолжать активно сотрудничать с США, а также расширять взаимодействие с другими странами, считает Гриб.

БРИКС — это межгосударственная ассоциация, основанная в 2006 году и включающая Россию, Бразилию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику. С началом 2024 года к БРИКС присоединились такие страны как Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, с 2025 года Индонезия стала полноправным участником этого объединения.

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Сейчас Украине важна поддержка стран БРИКС. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Виктория Гриб. «Еще раз возвращаюсь к вопросу стран БРИКС. Я считаю, что их поддержка нам очень нужна сегодня», — сказала Гриб. Ее слова передает украинское издание Новости.Live. Депутат напомнила, что существуют мнения, что Европе потребуется еще несколько лет для того, чтобы усилить свои оборонные способности, в том числе увеличение количества вооружений и повышение уровня подготовки. Однако есть опасения, что такой временной промежуток может оказаться критическим. В связи с этим Украине представляется целесообразным не ограничиваться поддержкой только со стороны европейских партнеров, но и продолжать активно сотрудничать с США, а также расширять взаимодействие с другими странами, считает Гриб. БРИКС — это межгосударственная ассоциация, основанная в 2006 году и включающая Россию, Бразилию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику. С началом 2024 года к БРИКС присоединились такие страны как Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, с 2025 года Индонезия стала полноправным участником этого объединения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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