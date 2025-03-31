В Раде заявили, что Украине необходима поддержка стран БРИКС

Сейчас Украине важна поддержка стран БРИКС. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Виктория Гриб.
«Еще раз возвращаюсь к вопросу стран БРИКС. Я считаю, что их поддержка нам очень нужна сегодня», — сказала Гриб. Ее слова передает украинское издание Новости.Live. Депутат напомнила, что существуют мнения, что Европе потребуется еще несколько лет для того, чтобы усилить свои оборонные способности, в том числе увеличение количества вооружений и повышение уровня подготовки.
Однако есть опасения, что такой временной промежуток может оказаться критическим. В связи с этим Украине представляется целесообразным не ограничиваться поддержкой только со стороны европейских партнеров, но и продолжать активно сотрудничать с США, а также расширять взаимодействие с другими странами, считает Гриб.
БРИКС — это межгосударственная ассоциация, основанная в 2006 году и включающая Россию, Бразилию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику. С началом 2024 года к БРИКС присоединились такие страны как Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, с 2025 года Индонезия стала полноправным участником этого объединения.
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