08 апреля 2025

В Прикамье к 30 июня ликвидируют все сетевые магазины «Формула мебели»

© Служба новостей «URA.RU»
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Точки будут закрываться по индивидуальному графику
Точки будут закрываться по индивидуальному графику Фото:

На территории Пермского края закрываются все магазины сети «Формула мебели». В компании объяснили решение сложной обстановкой в отрасли и высокой конкуренцией с маркетплейсами.

«Полная ликвидация сети назначена на 30 июня. До этого дня магазины будут закрываться по индивидуальному графику, распродавая остатки товаров со склада и магазинов», — пояснили представители сети «Формула мебели» порталу 59.RU.

До официального закрытия в пунктах продаж будут делать дополнительные скидки для пенсионеров, многодетных семей, родственников участников СВО и для представителей других льготных категорий. К 2023 году сеть расширилась до 39 точек в Прикамье и Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало о закрытии старейшего кондитерского магазина «Камский» в Перми. В помещении по улице Сибирской сделают ремонт, а после передадут новому арендатору.

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На территории Пермского края закрываются все магазины сети «Формула мебели». В компании объяснили решение сложной обстановкой в отрасли и высокой конкуренцией с маркетплейсами. «Полная ликвидация сети назначена на 30 июня. До этого дня магазины будут закрываться по индивидуальному графику, распродавая остатки товаров со склада и магазинов», — пояснили представители сети «Формула мебели» порталу 59.RU. До официального закрытия в пунктах продаж будут делать дополнительные скидки для пенсионеров, многодетных семей, родственников участников СВО и для представителей других льготных категорий. К 2023 году сеть расширилась до 39 точек в Прикамье и Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало о закрытии старейшего кондитерского магазина «Камский» в Перми. В помещении по улице Сибирской сделают ремонт, а после передадут новому арендатору.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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