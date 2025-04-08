В Прикамье к 30 июня ликвидируют все сетевые магазины «Формула мебели»

На территории Пермского края закрываются все магазины сети «Формула мебели». В компании объяснили решение сложной обстановкой в отрасли и высокой конкуренцией с маркетплейсами.
«Полная ликвидация сети назначена на 30 июня. До этого дня магазины будут закрываться по индивидуальному графику, распродавая остатки товаров со склада и магазинов», — пояснили представители сети «Формула мебели» порталу 59.RU.
До официального закрытия в пунктах продаж будут делать дополнительные скидки для пенсионеров, многодетных семей, родственников участников СВО и для представителей других льготных категорий. К 2023 году сеть расширилась до 39 точек в Прикамье и Свердловской области.
Ранее URA.RU сообщало о закрытии старейшего кондитерского магазина «Камский» в Перми. В помещении по улице Сибирской сделают ремонт, а после передадут новому арендатору.
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