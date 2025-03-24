В мэрии Перми объяснили, почему провалился асфальт на оживленной трассе. Фото

Мэрия Перми: асфальт на улице Соликамской провалился из-за укладки с нарушениями
© Служба новостей «URA.RU»
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Еще одна возможная причина провала — некачественные материалы
Еще одна возможная причина провала — некачественные материалы Фото:

В Перми на оживленном участке трассы провалился асфальт. Речь об улице Соликамской. Рядом находится остановка транспорта «Язовая». На место выехали сотрудники районной администрации и коммунальщики. 

«Чтобы обеспечить безопасность, на участке обрушения установили временные ограждения. Ликвидировать провал начнем после проведения обследования и выявления факторов, вызвавших его возникновение», — сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу администрации Перми. 

По данным специалистов, возможной причиной провала асфальта стала его укладка с нарушениями, либо при работах использовались некачественные материалы. Еще одним потенциальным фактором могло быть отсутствие регулярного ремонта. Кроме того, весной на состояние дорожного полотна могут оказывать влияние: климатические особенности, интенсивность движения, ошибки проектирования. 

Провал произошел в районе остановки «Язовая»
Провал произошел в районе остановки «Язовая»
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что минтранс обвинил погоду в провале асфальта под автобусом. Инцидент произошел в январе 2025 года на улице Мильчакова в Перми.

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В Перми на оживленном участке трассы провалился асфальт. Речь об улице Соликамской. Рядом находится остановка транспорта «Язовая». На место выехали сотрудники районной администрации и коммунальщики.  «Чтобы обеспечить безопасность, на участке обрушения установили временные ограждения. Ликвидировать провал начнем после проведения обследования и выявления факторов, вызвавших его возникновение», — сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу администрации Перми.  По данным специалистов, возможной причиной провала асфальта стала его укладка с нарушениями, либо при работах использовались некачественные материалы. Еще одним потенциальным фактором могло быть отсутствие регулярного ремонта. Кроме того, весной на состояние дорожного полотна могут оказывать влияние: климатические особенности, интенсивность движения, ошибки проектирования.  Ранее URA.RU сообщало, что минтранс обвинил погоду в провале асфальта под автобусом. Инцидент произошел в январе 2025 года на улице Мильчакова в Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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