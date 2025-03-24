В Перми на оживленном участке трассы провалился асфальт. Речь об улице Соликамской. Рядом находится остановка транспорта «Язовая». На место выехали сотрудники районной администрации и коммунальщики.
«Чтобы обеспечить безопасность, на участке обрушения установили временные ограждения. Ликвидировать провал начнем после проведения обследования и выявления факторов, вызвавших его возникновение», — сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу администрации Перми.
По данным специалистов, возможной причиной провала асфальта стала его укладка с нарушениями, либо при работах использовались некачественные материалы. Еще одним потенциальным фактором могло быть отсутствие регулярного ремонта. Кроме того, весной на состояние дорожного полотна могут оказывать влияние: климатические особенности, интенсивность движения, ошибки проектирования.
Ранее URA.RU сообщало, что минтранс обвинил погоду в провале асфальта под автобусом. Инцидент произошел в январе 2025 года на улице Мильчакова в Перми.
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