За ночь над Россией сбили почти 20 дронов Украины: карта атаки ВСУ

Над тремя регионами России сбили 19 дронов ВСУ
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Беспилотники ВСУ при ночной атаке сбили средства ПВО
Беспилотники ВСУ при ночной атаке сбили средства ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 7 апреля в небе над несколькими регионами России были уничтожены 19 беспилотников Украины. Минобороны, сообщило, что основной удар пришелся по акватории Азовского моря — сбито 13 дронов. При этом в Краснодарском крае уничтожили четыре БПЛА, а в Брянской области и над Крымом — по одному. О том, какие регионы попали под удар украинских БПЛА и к каким последствиям это привело — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Последствия в Брянской области

По данным главы региона Александра Богомаза, которые он привел в своем telegram-канале, на местах падения обломков дронов работают оперативники. При этом разрушений наземной инфраструктуры и пострадавших или погибших не зафиксировано. 

Краснодарский край

Однако в оперативном штабе Кубани сообщили, что дрон ВСУ упал на железнодорожные пути между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. В результате повреждения получили контактная сеть и полотно. Жертв и возгораний не зафиксировано. Сейчас на месте происшествия работают специалисты аварийной бригады Российских железных дорог, также из Тимашевска был направлен ремонтно-восстановительный поезд. В ликвидации последствий участвуют 27 человек и семь единиц спецтехники.

Кроме того, для минимизации влияния на расписание движения поезда временно перенаправлены на альтернативные маршруты вокруг поврежденного участка. Отмечается, что серьезных задержек в движении поездов в результате атаки Украины не произошло.

Республика Крым

Среди официальных лиц региона на данный момент никто не комментировал ночную атаку украинской армии. Сейчас последствия на земле и наличие пострадавших при ударах устанавливаются.

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В ночь на 7 апреля в небе над несколькими регионами России были уничтожены 19 беспилотников Украины. Минобороны, сообщило, что основной удар пришелся по акватории Азовского моря — сбито 13 дронов. При этом в Краснодарском крае уничтожили четыре БПЛА, а в Брянской области и над Крымом — по одному. О том, какие регионы попали под удар украинских БПЛА и к каким последствиям это привело — в материале URA.RU. Последствия в Брянской области По данным главы региона Александра Богомаза, которые он привел в своем telegram-канале, на местах падения обломков дронов работают оперативники. При этом разрушений наземной инфраструктуры и пострадавших или погибших не зафиксировано.  Краснодарский край Однако в оперативном штабе Кубани сообщили, что дрон ВСУ упал на железнодорожные пути между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. В результате повреждения получили контактная сеть и полотно. Жертв и возгораний не зафиксировано. Сейчас на месте происшествия работают специалисты аварийной бригады Российских железных дорог, также из Тимашевска был направлен ремонтно-восстановительный поезд. В ликвидации последствий участвуют 27 человек и семь единиц спецтехники. Кроме того, для минимизации влияния на расписание движения поезда временно перенаправлены на альтернативные маршруты вокруг поврежденного участка. Отмечается, что серьезных задержек в движении поездов в результате атаки Украины не произошло. Республика Крым Среди официальных лиц региона на данный момент никто не комментировал ночную атаку украинской армии. Сейчас последствия на земле и наличие пострадавших при ударах устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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