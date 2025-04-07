В ночь на 7 апреля в небе над несколькими регионами России были уничтожены 19 беспилотников Украины. Минобороны, сообщило, что основной удар пришелся по акватории Азовского моря — сбито 13 дронов. При этом в Краснодарском крае уничтожили четыре БПЛА, а в Брянской области и над Крымом — по одному. О том, какие регионы попали под удар украинских БПЛА и к каким последствиям это привело — в материале URA.RU.
Последствия в Брянской области
По данным главы региона Александра Богомаза, которые он привел в своем telegram-канале, на местах падения обломков дронов работают оперативники. При этом разрушений наземной инфраструктуры и пострадавших или погибших не зафиксировано.
Краснодарский край
Однако в оперативном штабе Кубани сообщили, что дрон ВСУ упал на железнодорожные пути между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. В результате повреждения получили контактная сеть и полотно. Жертв и возгораний не зафиксировано. Сейчас на месте происшествия работают специалисты аварийной бригады Российских железных дорог, также из Тимашевска был направлен ремонтно-восстановительный поезд. В ликвидации последствий участвуют 27 человек и семь единиц спецтехники.
Кроме того, для минимизации влияния на расписание движения поезда временно перенаправлены на альтернативные маршруты вокруг поврежденного участка. Отмечается, что серьезных задержек в движении поездов в результате атаки Украины не произошло.
Республика Крым
Среди официальных лиц региона на данный момент никто не комментировал ночную атаку украинской армии. Сейчас последствия на земле и наличие пострадавших при ударах устанавливаются.
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