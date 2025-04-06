В Челябинске ветераны Великой Отечественной войны начали получать выплаты

В Челябинске ветераны Великой Отечественной войны с сегодняшнего дня начали получать выплаты к 80-летию Победы. Об этом сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU.
«Ветераны начали получать выплаты к 80-летию Победы. Общая сумма выплат превысит 24 миллиона рублей», — сообщил Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Также было проверено, в каких условиях живут ветераны, нуждаются ли они в какой-либо помощи.
В Челябинске ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан получили юбилейные медали раньше положенного срока — до 1 апреля, сообщил ранее Авдеев. Тем, кто не смог прийти на торжественные мероприятия, медали привезли на дом.
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