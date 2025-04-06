06 апреля 2025

В Челябинске ветераны Великой Отечественной войны начали получать выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Общая сумма выплат превысит 24 миллиона рублей
Общая сумма выплат превысит 24 миллиона рублей Фото:

В Челябинске ветераны Великой Отечественной войны с сегодняшнего дня начали получать выплаты к 80-летию Победы. Об этом сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU.

«Ветераны начали получать выплаты к 80-летию Победы. Общая сумма выплат превысит 24 миллиона рублей», — сообщил Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Также было проверено, в каких условиях живут ветераны, нуждаются ли они в какой-либо помощи.

В Челябинске ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан получили юбилейные медали раньше положенного срока — до 1 апреля, сообщил ранее Авдеев. Тем, кто не смог прийти на торжественные мероприятия, медали привезли на дом.

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В Челябинске ветераны Великой Отечественной войны с сегодняшнего дня начали получать выплаты к 80-летию Победы. Об этом сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU. «Ветераны начали получать выплаты к 80-летию Победы. Общая сумма выплат превысит 24 миллиона рублей», — сообщил Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Также было проверено, в каких условиях живут ветераны, нуждаются ли они в какой-либо помощи. В Челябинске ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан получили юбилейные медали раньше положенного срока — до 1 апреля, сообщил ранее Авдеев. Тем, кто не смог прийти на торжественные мероприятия, медали привезли на дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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