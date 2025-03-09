Челябинские ветераны Великой Отечественной войны получат медали раньше срока

В Челябинске ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан получат юбилейные медали раньше положенного срока — до 1 апреля. Об этом заявил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU.
«Юбилейные медали челябинским ветеранам войны и приравненным к ним категориям граждан вручат быстрее положенного срока. Последние награды могут передать уже к 1 апреля», — сказал Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Тем, кто не сможет прийти на торжественные мероприятия по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне, медали привезут на дом.
Глава Челябинска Алексей Лошкин поручил активно привлекать к вручению медалей глав районных администраций. «Привлекайте районные администрации к вручению медалей. Это не рядовое событие», — отметил Лошкин.
В 2025 году отмечается 80-летие победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках празднования в Челябинской области будет проведено более 1000 праздничных мероприятий.
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