09 марта 2025

Челябинские ветераны Великой Отечественной войны получат медали раньше срока

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветераны получат медали раньше срока, заявил Авдеев
Ветераны получат медали раньше срока, заявил Авдеев Фото:

В Челябинске ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан получат юбилейные медали раньше положенного срока — до 1 апреля. Об этом заявил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU. 

«Юбилейные медали челябинским ветеранам войны и приравненным к ним категориям граждан вручат быстрее положенного срока. Последние награды могут передать уже к 1 апреля», — сказал Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Тем, кто не сможет прийти на торжественные мероприятия по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне, медали привезут на дом. 

Глава Челябинска Алексей Лошкин поручил активно привлекать к вручению медалей глав районных администраций. «Привлекайте районные администрации к вручению медалей. Это не рядовое событие», — отметил Лошкин. 

В 2025 году отмечается 80-летие победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках празднования в Челябинской области будет проведено более 1000 праздничных мероприятий. 

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В Челябинске ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан получат юбилейные медали раньше положенного срока — до 1 апреля. Об этом заявил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU.  «Юбилейные медали челябинским ветеранам войны и приравненным к ним категориям граждан вручат быстрее положенного срока. Последние награды могут передать уже к 1 апреля», — сказал Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Тем, кто не сможет прийти на торжественные мероприятия по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне, медали привезут на дом.  Глава Челябинска Алексей Лошкин поручил активно привлекать к вручению медалей глав районных администраций. «Привлекайте районные администрации к вручению медалей. Это не рядовое событие», — отметил Лошкин.  В 2025 году отмечается 80-летие победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках празднования в Челябинской области будет проведено более 1000 праздничных мероприятий. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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