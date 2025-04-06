Молочный завод тюменского олигарха в полтора раза нарастил прибыль

Тюменский молочный гигант, который принадлежит местному олигарху Самвелу Степаняну, нарастил прибыль в полтора раза. ООО «Тюменьмолоко» заработало по итогам 2024 года более 50 миллионов рублей, сообщают данные, которые есть в распоряжении URA.RU.
«ООО „Тюменьмолоко“. Чистая прибыль в 2024 году — 50,5 миллиона рублей. За 2023 год прибыль составила 31,9 миллиона рублей. Рост составляет 58%», — сообщают данные.
По данным ФНС, на конец марта 2025 года у компании отсутствуют недоимки по бюджетным платежам. Последние уплаченные налоги составили 51,7 миллиона рублей. Отмечается, что при этом на 20% выросли также доходы и расходы предприятия. Прогнозные данные на 2025 год обещают дальнейший рост доходов и чистой прибыли в тех же пределах.
ООО «Тюменьмолоко» входит в бизнес-империю олигарха Самвела Степаняна. На официальном сайте принадлежащего ему холдинга «Арсиб» «Тюменьмолоко» указано как один из основных активов в составе агродивизиона холдинга.
При этом, «Тюменьмолоко» за последний год отметилось в ряде скандалов. В частности, компанию пытался обанкротить бизнес-тезка, которому молочный завод якобы задолжал 32,8 миллиона рублей. Этот иск суд признал необоснованным. Позже в продукции завода были обнаружены антибиотики. Также сейчас устанавливается причастность завода к затоплению поля в Нижнетавдинском районе фекальными массами.
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