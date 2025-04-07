Штормовой ветер и мокрый снег: в Тюменской области ждут опасную погоду

В Тюменской области 9 апреля ожидается мокрый снег с дождем, 10 апреля прогнозируются порывы ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в telegram-канале «Уралуправтодора».
«На территории Тюменской области 9 апреля ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +15…+20 градусов. 10 апреля пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Порывы ветра в отдельных районах до 17 м/с», — указано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в регионе в ночь на 8 апреля столбики термометров упадут до -7 градусов. Прогнозируется гололед.
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