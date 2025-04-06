В Петербурге генерал-лейтенанта МВД задержала полиция за мелкое хулиганство

Экс-глава Петербургского университета МВД, генерал-лейтенант Александр Травников, стал участником конфликта в одном из ресторанов на площади Александра Невского. На генерала составили протокол о мелком хулиганстве. Об этом сообщает «Фонтанка».
«Бывший глава Санкт-Петербургского университета МВД, генерал-лейтенант Александр Травников оказался в отделе УМВД Центрального района, где его знали начальником, как правонарушитель», — пишет «Фонтанка». События развивались после того, как генерал проводил родственника на поезд. В ресторане начался конфликт, приведший к вызову полиции.
Генерал Травников встретил правоохранителей достаточно резко. Он особо отметил наличие балаклав на лицах сотрудников, которые заметно уступали ему в звании. После происшествия Травников был доставлен в отделение для прохождения медицинского освидетельствования, а затем и для оформления протокола по обвинению в мелком хулиганстве.
Александр Травников известен своей службой в органах внутренних дел. На должность начальника Санкт-Петербургского университета МВД он был назначен в 2018 году указом президента. До этого он руководил УМВД по Центральному району Петербурга. В 2022 году Травников покинул свой пост по собственному желанию, а в 2023 году попал в серьезное ДТП, что также привлекло внимание общественности.
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