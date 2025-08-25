25 августа 2025

Специалисты залезли под землю, чтобы выявить причину загрязнения пруда в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пытаются найти причину внезапно позеленевшего пруда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причину, по которой внезапно позеленел пруд, выявить не удалось
Причину, по которой внезапно позеленел пруд, выявить не удалось Фото:

В Екатеринбурге специалисты службы водоотведения и искусственных сооружений прошли несколько километров по подземным тоннелям в поисках причины загрязнения пруда Ольховской плотины. Во время прошлой проверки выяснилось, что неизвестная жидкость проникает в пруд через ливневку, из-за чего водоем окрашивается в зеленый цвет, сообщает telegram-канал, близкий к мэрии.

«Целью экспедиции было отыскать следы загрязнения пруда у плотины. Следов не нашли, хотя прошли весь район через улицы Готвальда, Черепанова и Опалихинскую. Точнее под ними», — рассказали в telegram-канале «Екатеринбург. Главное».

Сейчас специалисты проводят экспертизу, которая поможет выявить источник загрязнения. Сообщается, что результаты будут готовы к 29 августа.

Внезапно позеленевший пруд напугал горожан на прошлых выходных. Местные жители предположили, что причиной могли стать незаконные сливы от автомоек и автосервисов, расположенных рядом с руслом Ольховки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге специалисты службы водоотведения и искусственных сооружений прошли несколько километров по подземным тоннелям в поисках причины загрязнения пруда Ольховской плотины. Во время прошлой проверки выяснилось, что неизвестная жидкость проникает в пруд через ливневку, из-за чего водоем окрашивается в зеленый цвет, сообщает telegram-канал, близкий к мэрии. «Целью экспедиции было отыскать следы загрязнения пруда у плотины. Следов не нашли, хотя прошли весь район через улицы Готвальда, Черепанова и Опалихинскую. Точнее под ними», — рассказали в telegram-канале «Екатеринбург. Главное». Сейчас специалисты проводят экспертизу, которая поможет выявить источник загрязнения. Сообщается, что результаты будут готовы к 29 августа. Внезапно позеленевший пруд напугал горожан на прошлых выходных. Местные жители предположили, что причиной могли стать незаконные сливы от автомоек и автосервисов, расположенных рядом с руслом Ольховки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...