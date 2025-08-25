Специалисты залезли под землю, чтобы выявить причину загрязнения пруда в Екатеринбурге

В Екатеринбурге специалисты службы водоотведения и искусственных сооружений прошли несколько километров по подземным тоннелям в поисках причины загрязнения пруда Ольховской плотины. Во время прошлой проверки выяснилось, что неизвестная жидкость проникает в пруд через ливневку, из-за чего водоем окрашивается в зеленый цвет, сообщает telegram-канал, близкий к мэрии.
«Целью экспедиции было отыскать следы загрязнения пруда у плотины. Следов не нашли, хотя прошли весь район через улицы Готвальда, Черепанова и Опалихинскую. Точнее под ними», — рассказали в telegram-канале «Екатеринбург. Главное».
Сейчас специалисты проводят экспертизу, которая поможет выявить источник загрязнения. Сообщается, что результаты будут готовы к 29 августа.
Внезапно позеленевший пруд напугал горожан на прошлых выходных. Местные жители предположили, что причиной могли стать незаконные сливы от автомоек и автосервисов, расположенных рядом с руслом Ольховки.
