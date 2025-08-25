25 августа 2025

В Сургуте откроется новый спорткомплекс. Фото

В Сургуте (ХМАО) с 1 сентября начинает работу новый спортивный комплекс на улице Григория Кукуевицкого. Как сообщили власти города в соцсети, здесь расположены залы для спортивной акробатики и художественной гимнастики, а также залы борьбы и гимнастики.

«Новый спортивный комплекс откроет свои двери 1 сентября. Он расположен по адресу ул. Григория Кукуевицкого, 12/5. Предусмотрены три зала: для спортивной акробатики и художественной гимнастики, залы борьбы и гимнастики», — сообщила мэрия Сургута в telegram-канале.

Площадь спорткомплекса составляет 2 000 квадратных метров. Вокруг здания благоустроена территория, установлено освещение, видеонаблюдение и оборудована парковка. Также отмечается, что в городе строятся еще четыре спортивных сооружения. Они располагаются в микрорайонах 30А и Хоззоне на улице Маяковского.

