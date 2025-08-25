25 августа 2025

Больше полумиллиона доз вакцины от гриппа привезли в свердловские больницы

Прививочные кабинеты в больницах уже начали свою работу
Прививочные кабинеты в больницах уже начали свою работу

В больницы Свердловской области поступило 685 тысяч доз вакцин против гриппа. Об этом сообщил врио губернатора Денис Паслер.

«В больницы Свердловской области поступило 685 тысяч доз вакцины против гриппа: „Флю-М“, „Ультрикс Квадри“ и „Совигрипп“», — рассказал Паслер в telegram-канале. Прививочные кабинеты открыты в более чем 90 больницах и поликлиниках региона. Аналогичные кабинеты также начнут работать и в крупных школах с 1 сентября.

Ранее у тысяч свердловских школьников выявили смертельную инфекцию. В связи с этим в детсадах и школах оперативно начали усиливать меры безопасности. 

