Шадринский пироман был задержан полицией

В Шадринске (Курганская область) был задержан мужчина, подозреваемый в покушении на поджог соседского сарая. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
«Накануне утром 41-летний житель Шадринска, из личной неприязни, находясь в состоянии опьянения, облил бензином сарай своего соседа и поджег постройку. Возгорание было замечено владельцами, которые приняли меры к тушению огня», — пишет ведомство. Вскоре пиромана задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что полицейские поймали курганского пиромана. Он раскаялся на видео.
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