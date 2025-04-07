Шадринский пироман был задержан полицией

В Шадринске пьяный мужчина попытался сжечь сарай своего соседа
© Служба новостей «URA.RU»
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Пироману грозит до пяти лет лишения свободы
Пироману грозит до пяти лет лишения свободы Фото:

В Шадринске (Курганская область) был задержан мужчина, подозреваемый в покушении на поджог соседского сарая. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Накануне утром 41-летний житель Шадринска, из личной неприязни, находясь в состоянии опьянения, облил бензином сарай своего соседа и поджег постройку. Возгорание было замечено владельцами, которые приняли меры к тушению огня», — пишет ведомство. Вскоре пиромана задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что полицейские поймали курганского пиромана. Он раскаялся на видео.

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В Шадринске (Курганская область) был задержан мужчина, подозреваемый в покушении на поджог соседского сарая. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Накануне утром 41-летний житель Шадринска, из личной неприязни, находясь в состоянии опьянения, облил бензином сарай своего соседа и поджег постройку. Возгорание было замечено владельцами, которые приняли меры к тушению огня», — пишет ведомство. Вскоре пиромана задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что полицейские поймали курганского пиромана. Он раскаялся на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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