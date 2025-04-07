Хамство и чудесная природа: за что тюменцы любят и ненавидят SPA «Тайга»

Популярное тюменское SPA и эко-парк «Тайга» получает как положительные, так и негативные отзывы. Среди жалоб — низкая температура бань и дороговизна полотенец и халатов. При этом посетители отмечают чудесную природу, хороший ремонт и качественный массаж. URA.RU сделало подборку негативных и положительных комментариев на основании отзывов сервиса 2ГИС.
Негатив
«Холодный источник, была почти во всех в Тюмени — такую низкую температуру вижу впервые. Как итог — простыла. Все бани холодные, согреться нереально. Даже уличные парные — поддавали, но ни пара, ни жара», — прокомментировала свой отдых Анна Соболь на сервисе 2ГИС.
«До последнего не хотела писать отзыв, но получила анализы. После посещения данного SPA у меня начался острый аллергический дерматит (ранее никогда в жизни с таким не сталкивалась), анализ крови показал, что дерматит из-за внешнего воздействия», — такой отзыв оставила Ксения Каримова.
Стоит отметить, что большая часть комментариев гостей проверена. Почти каждый отзыв о «Тайге» имеет ответ. На этот, например, сотрудники заведения ответили, что вода поступает из подземного источника и соответствует ГОСТу.
«Просто ужасно не клиентоориентированный и грубый сотрудник! Разговаривает по-хамски, грубо отвечает на вопросы», — пишет Ирина Кузнецова.
Также гости очень часто пишут о том, что их никто не предупреждает о необходимости взять с собой халаты и полотенца для SPA. Они есть в номерах, однако запрещены к выносу. В комплексе есть возможность арендовать эти вещи.
Позитив
При этом тюменцы и гости города хвалят интерьер, атмосферу и качество услуг. Например, много позитивных отзывов жители оставляли на массажистов.
«Атмосферное место в сосновом лесу. Современный интерьер, приятное место для отдыха и восстановления сил и энергии» — пишет Наталья Фильшина.
«Были сегодня на SPA-ритуалах, хочу поблагодарить массажиста Кемрана, отличный мастер!» — оценила Катерина Ром. «Был на массаже два раза. Это просто супер! Массажист Николай самый лучший», — радуется Егор Щелкунов. «Были с мужем на классическом массаже. Хочу отметить массажистку Дину! Невысокая, женственная, но такая сильная!» — добавляет Елена Ворошило.
«Волшебное место! Были в коттеджах, домики ухоженные, территория приятная. Вечером пошел снег, вообще сказка», — восхитилась Ксения Гилева. «Хорошее место на природе. Из плюсов: новый комплекс, свежий ремонт, красивый дизайн, эстетично, глазам очень комфортно, есть бонусная система, большая парковка», — дополняет Андрей Благодаров.
Стоит отметить, что «Тайга» отвечает не только на негативные, но и на позитивные отзывы тоже. Они благодарят гостей за теплые слова и приглашают вернуться.
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