В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали сторонника украинских националистических структур. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в интернете он призывал к террору.
«Был установлен южноуралец, являющийся сторонником украинских националистических структур. Последний, осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, в разное время разместил в публичном доступе публикации, в которых содержались призывы к террористической и экстремистской деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) и п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к деятельности против безопасности государства) УК РФ. Расследование дела продолжается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!