07 апреля 2025

В Челябинске ФСБ задержала сторонника украинских националистов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники УФСБ выявили террориста
Сотрудники УФСБ выявили террориста Фото:

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали сторонника украинских националистических структур. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в интернете он призывал к террору.

«Был установлен южноуралец, являющийся сторонником украинских националистических структур. Последний, осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, в разное время разместил в публичном доступе публикации, в которых содержались призывы к террористической и экстремистской деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) и п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к деятельности против безопасности государства) УК РФ. Расследование дела продолжается.

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В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали сторонника украинских националистических структур. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в интернете он призывал к террору. «Был установлен южноуралец, являющийся сторонником украинских националистических структур. Последний, осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, в разное время разместил в публичном доступе публикации, в которых содержались призывы к террористической и экстремистской деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) и п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к деятельности против безопасности государства) УК РФ. Расследование дела продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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