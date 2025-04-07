В Челябинске требуются стоматологи на зарплату от 450 тысяч рублей

В Челябинске наиболее высокооплачиваемыми специалистами региона стали врачи-стоматологи, которым готовы платить от 450 тысяч рублей. Об этом сообщает сервис SuperJob.
«В Челябинске в апреле больше всего готовы платить врачу стоматологу-имплантологу. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы от пяти лет, высшим медицинским образованием и действующим сертификатом специалиста», — указано в списке самых высокооплачиваемых профессий по результатам исследования более 65 тысяч вакансий.
Стоматологу предлагают зарплату от 450 тысяч рублей. Вакансии для врачей находятся на вершине списка по уровню заработной платы в городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Воронеж, Омск, Пермь, Казань, Краснодар и Челябинск.
На второй строчке рейтинга — предложение о работе для руководителя отдела продаж с предлагаемой зарплатой от 170 тысяч рублей в месяц. Работодатель гарантирует дополнительные льготы в виде добровольного медицинского страхования и корпоративных скидок. На третьем месте — позиция косметолога-эстетиста с доходом в 150 тысяч рублей, кандидаты должны обладать медицинским образованием и опытом в области продаж.
Также в список вошли предложения для водителя категории «Е» с возможным заработком до 158 тысяч рублей и для менеджера по взаимодействию с проектными организациями, чья зарплата может достигать 115 тысяч рублей. Лучшие вакансии апреля представлены в розничной и оптовой торговле, строительстве и производстве, финансах, транспорте и логистике, услугах, здравоохранении и информационных технологиях.
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