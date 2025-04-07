Семье погибшего ялуторовского тракториста заплатят полтора миллиона

Ялуторовскую компанию ООО «Петелино» обязали выплатить полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда семье погибшего тракториста. Об этом в telegram-канале сообщает региональная прокуратура.
«Тракторист-машинист ООО „Петелино“ выполнял работы в 10 километрах от села Петелино Ялуторовского района. В ходе работы в подборщике образовался затор соломы . Тракторист попытался провести очистку, но его затянуло внутрь пресс-подборщика», — говорится в сообщении.
Расследование показало, что работодатель не обеспечил работнику безопасных условий труда. Прокуратура обратилась с иском в суд, который признал требования ведомства обоснованными. Семья погибшего получит 1,5 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что трагедия произошла в декабре 2024 года.
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