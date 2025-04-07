07 апреля 2025

Семье погибшего ялуторовского тракториста заплатят полтора миллиона

Работодатель Тюменской области возместит ущерб семье погибшего тракториста
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина погиб, выполняя производственные работы
Мужчина погиб, выполняя производственные работы Фото:

Ялуторовскую компанию ООО «Петелино» обязали выплатить полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда семье погибшего тракториста. Об этом в telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

«Тракторист-машинист ООО „Петелино“ выполнял работы в 10 километрах от села Петелино Ялуторовского района. В ходе работы в подборщике образовался затор соломы . Тракторист попытался провести очистку, но его затянуло внутрь пресс-подборщика», — говорится в сообщении.

Расследование показало, что работодатель не обеспечил работнику безопасных условий труда. Прокуратура обратилась с иском в суд, который признал требования ведомства обоснованными. Семья погибшего получит 1,5 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что трагедия произошла в декабре 2024 года.

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Ялуторовскую компанию ООО «Петелино» обязали выплатить полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда семье погибшего тракториста. Об этом в telegram-канале сообщает региональная прокуратура. «Тракторист-машинист ООО „Петелино“ выполнял работы в 10 километрах от села Петелино Ялуторовского района. В ходе работы в подборщике образовался затор соломы . Тракторист попытался провести очистку, но его затянуло внутрь пресс-подборщика», — говорится в сообщении. Расследование показало, что работодатель не обеспечил работнику безопасных условий труда. Прокуратура обратилась с иском в суд, который признал требования ведомства обоснованными. Семья погибшего получит 1,5 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что трагедия произошла в декабре 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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