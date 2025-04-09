Пермякам почти год придется ждать нового концерта Shaman

В Перми со специальной концертной программой «Ты моя» выступит Ярослав Дронов (Shaman). Однако ждать выступление фанатам артиста предстоит почти год. Концерт намечен на март 2026 года.
«Shaman представит свой подарок всем женщинам. Это специальная концертная программа „Ты моя“. Дата проведения концерта — 13 марта 2026 года», — сообщается на сайте Яндекс Афиша.
Патриотический исполнитель последний раз выступал в Перми в феврале 2024 года. URA.RU сообщало, что на концерте он встретился с Артемом Агафоновым, который исполняет его песни жестами. 1 апреля 2025 года в пермских пабликах также анонсировалось, что выступление певца состоится на День города, но новость оказалась фейковой.
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