«Умирали прямо в кабинетах»: тюменские чиновники во время войны работали на износ

В начале Великой Отечественной войны Тюмень входила в состав большой Омской области. 22 июня 1941 года еще никто не знал, что городу предстоит стать тыловой крепостью Советского Союза: в кратчайшие сроки сюда были эвакуированы заводы и госпитали, оказавшиеся в критической близости к линии фронта. А Москва одну за другой ставила перед местными властями, казалось бы, невыполнимые задачи. Но тюменские чиновники раз за разом с ними справлялись. Несмотря на то, что иногда из-за колоссальных нагрузок умирали прямо в рабочих кабинетах.
"В далекой от фронта тыловой Тюмени у городского самоуправления были свои потери. 16 июля 1943 года умер от туберкулеза заместитель председателя исполкома Тюменского городского совета депутатов трудящихся Иван Петрович Мокин. В размещенном в газете "Красное знамя" некрологе отмечено: "Родился в 1907 году. С 1923 года в комсомоле. С 1927-го в ВКП (б). Партия направила его в органы ОГПУ-НКВД. Служил в разных городах Уральской области. В 1936 году командирован в Ульяновскую школу летчиков. После ее окончания приехал в Тюмень, где назначен начальником аэроклуба. В декабре 1939 года избран депутатом горсовета и заместителем горисполкома", — указано в исследованиях известного тюменского краеведа Александра Петрушина.
Спустя несколько месяцев после смерти Ивана Мокина прямо в рабочем кабинете скончался председатель исполкома Степан Загриняев. Оба чиновника с первых дней войны работали на износ для того, чтобы обеспечить Красной армии надежный тыл, чтобы Тюмень стала оплотом несокрушимости Советского Союза.
«Товарищ Загриняев и товарищ Мокин с первого дня Великой Отечественной войны отдавали все силы на оказание помощи фронту. Несмотря на слабое здоровье, они работали, не щадя себя, и днем, и ночью. Много сделали для организации работы промышленных предприятий на военный лад, по размещению и трудоустройству населения, прибывающего в Тюмень в порядке эвакуации, обеспечению жильем, продовольствием, одеждой...», — сообщается в соболезнованиях председателя Омского облисполкома Даниила Михайловича Токарева.
Глубокий тыл Советского Союза
С первых дней Великой Отечественной войны стало ясно: эвакуации стратегически важных заводов стране не избежать. Местом дислокации многих предприятий стала Тюмень. С точки зрения обороны — место почти идеальное, поскольку находилось далеко от линии фронта, в самом сердце огромной страны.
Москва поставила перед тюменскими властями непростую задачу: сделать все для того, чтобы заводы в кратчайшие сроки были запущены и начали работать в бесперебойном режиме. Доклады Москва требовала ежедневно. При этом, параллельно чиновники должны были помогать военным с мобилизацией граждан, подлежащих призыву в ряды РККА.
«К октябрю 1941 года из военнообязанных Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Югры и Ямала были сформированы 1224-й, 1226-й, 1228-й стрелковые, 939-й артиллерийский полки и отдельные батальоны 368-й стрелковой дивизии. Их разместили в бараках бывшего лагеря для военнопленных времен Первой мировой и Гражданской войн. Штаб дивизии находился в двухэтажном каменном доме №20 на улице Володарского», — сообщается в книге Александра Петрушина «Тюмень в законе».
Вопросы материально-технического обеспечения, питания и размещения военных также были возложены на местную власть. Еще одним сюрпризом для тюменской администрации стало решение об эвакуации тела В. И. Ленина из московского мавзолея в Тюмень. Об этом решении чиновники не знали до последнего.
"2 июля 1941 года Политбюро ЦК ВКП (б) постановило: "Вывезти тело В. И. Ленина вглубь страны, в Тюмень. Для наблюдения за телом и его сохранения одновременно направить к месту назначения тела профессора Збарского Бориса Ильича, трех его ассистентов и пять человек обслуживающего персонала. Охрану тела в пути его следования и на месте нового хранения возложить на НКВД и НКГБ СССР", — отмечено в исследованиях тюменского краеведа.
Тело Ленина было размещено в здании бывшего реального училища на ул. Республики, от электростанции туда прокинули отдельный кабель. Так в Тюмени появился особо охраняемый спецобъект. Ответственность, даже по нынешним меркам, колоссальная. В Москву саркофаг с телом вождя мирового пролетариата вернули только в марте 1945 года.
Бытовые проблемы
Работа эвакуированных в Тюмень заводов была налажена в кратчайшие сроки. При этом, тюменским чиновникам приходилось решать сопутствующие проблемы. Из-за того, что заводы круглосуточно производили боеприпасы, оружие и военную технику, в городе начались веерные отключения электроэнергии. Этот вопрос был решен за счет расширения мощности городской электростанции.
Работать приходилось и с недовольством населения. Чтобы заводам хватало энергии, в городе отключили электричество в частных жилых домах и уличное освещение. Кроме этого, людям не хватало дров, чтобы согреться. Местные власти пытались делать все для того, чтобы проблемы горожан решались. «Когда школьные здания отдали под госпитали и штабы формируемых в Тюмени стрелковых дивизий и истребительно-противопожарных бригад, учебный воспитательный процесс продолжался в приспособленных для проведения уроков помещениях», — сообщается в книге Александра Петрушина.
Новая эра
14 августа 1944 года Тюменская область стала отдельным субъектом, в состав которого также вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий национальные округа. Первым секретарем обкома ВКП (б) был назначен Федор Михайлович Чубаров. Главной задачей, исходя из исследований краеведа Александра Петрушина, он считал выполнение планов по хлебо-, лесо- и рыбозаготовкам. Причем, прибыв в Тюмень, он всерьез взялся за дело с первых дней работы.
«О стиле и методах его руководства вспоминал писатель Константин Яковлевич Лагунов, в ту пору секретарь Голышмановского райкома ВЛКСМ: „... Перебирая в кулаке несколько толстых цветных карандашей, Чубаров начал разговор вроде бы спокойно и буднично. Сперва он поведал нам, откуда и куда идет земля Тюменская, рассказал о ее месте и роли в войне, не забыв помянуть героизм тюменцев на фронте и в тылу. От общих разглагольствований неприметно и скоро перешел к конкретным делам тружеников села — уборке и хлебосдаче“, — отмечается в исследованиях тюменского краеведа.
Председателем Тюменского облисполкома был назначен Кузьма Кошелев, областное управление НКГБ возглавил Иван Шатеркин, которого перевели в регион из Красноярска. Большая Тюменская область вступала в новую эру. Тогда никто не мог и предположить, какие богатства скрывают ее недра, какой вклад она внесет в развитие Советского Союза и современной России. Все это произойдет в далеком будущем. А пока... Тюменская область приближалась к маю 1945-го. И долгожданной Победе.
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