Барабанщика группы «Чайф» Северина госпитализировали во время гастролей. Видео

09 апреля 2025 в 20:59 Размер текста - 17 +

Ближайшие 2—3 недели Валерий Северин будет оставаться в больнице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Омске госпитализировали во время гастролей барабанщика группы «Чайф» Валерия Северина. На сцену вышел его сын Глеб, приехавший выступать из Екатеринбурга, а на следующий день больного артиста повезли лечиться в родной город. Об этом рассказал основатель объединения Владимир Шахрин. «Ночью перед концертом в Омске Валере стало достаточно нехорошо. Вызвали скорую, скорая увезла его в больницу с достаточно большой температурой, с осложнениями… Огромное спасибо омским медикам за то, что на первоначальном этапе сделали все правильно. Госпитализировали, сделали анализы», — пояснил артист в telegram-канале группы. Северин-младший узнал о госпитализации отца почти сразу. Тогда он выехал на машине в Омск, а к вечеру того же дня был на месте. «Вместе с нами отыграл концерт, за что ему огромное спасибо», — отметил Шахрин. После концерта Валерия довезли в Екатеринбург. Сразу с вокзала он отправился в больницу и до сих пор там находится. Его диагноз Шахрин не уточнил, однако сказал, что ситуация серьезная и ближайшие 2—3 недели Северин-старший пролежит в палате. На концертах будет выступать его сын. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Омске госпитализировали во время гастролей барабанщика группы «Чайф» Валерия Северина. На сцену вышел его сын Глеб, приехавший выступать из Екатеринбурга, а на следующий день больного артиста повезли лечиться в родной город. Об этом рассказал основатель объединения Владимир Шахрин. «Ночью перед концертом в Омске Валере стало достаточно нехорошо. Вызвали скорую, скорая увезла его в больницу с достаточно большой температурой, с осложнениями… Огромное спасибо омским медикам за то, что на первоначальном этапе сделали все правильно. Госпитализировали, сделали анализы», — пояснил артист в telegram-канале группы. Северин-младший узнал о госпитализации отца почти сразу. Тогда он выехал на машине в Омск, а к вечеру того же дня был на месте. «Вместе с нами отыграл концерт, за что ему огромное спасибо», — отметил Шахрин. После концерта Валерия довезли в Екатеринбург. Сразу с вокзала он отправился в больницу и до сих пор там находится. Его диагноз Шахрин не уточнил, однако сказал, что ситуация серьезная и ближайшие 2—3 недели Северин-старший пролежит в палате. На концертах будет выступать его сын.