Выяснилось, что успели обсудить делегаты на судьбоносных переговорах РФ и США в Стамбуле

К середине дня в Стамбуле (Турция) прошла половина запланированных переговоров между Россией и США, в ходе которых были обсуждены основные пункты повестки. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
«Подошли к середине переговоров, обсудили значительную часть повестки», — сказал собеседник РИА Новости. По его словам, встреча российских и американских дипломатов продолжается и должна завершиться в ближайшие несколько часов.
Переговоры начались утром в российском генконсульстве в Стамбуле и, как ожидается, продлятся около 4-5 часов. На улице у консульства присутствует большое количество журналистов, которые ожидают завершения дипломатической встречи для получения дополнительных комментариев и подробностей.
Переговоры между Россией и США в Стамбуле, начавшиеся сегодня утром, являются продолжением диалога, начатого в феврале текущего года. В ходе предыдущих встреч обсуждались вопросы финансирования дипломатических миссий и укрепления двусторонних связей. На текущих переговорах стороны сосредоточились на функционировании дипломатических представительств и возобновлении авиасообщения между странами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.