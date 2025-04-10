Выяснилось, что успели обсудить делегаты на судьбоносных переговорах РФ и США в Стамбуле

Россия и США за два часа переговоров обсудили значительную часть повестки
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В Стамбуле 10 апреля проходят переговоры между Россией и США
В Стамбуле 10 апреля проходят переговоры между Россией и США Фото:
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К середине дня в Стамбуле (Турция) прошла половина запланированных переговоров между Россией и США, в ходе которых были обсуждены основные пункты повестки. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

«Подошли к середине переговоров, обсудили значительную часть повестки», — сказал собеседник РИА Новости. По его словам, встреча российских и американских дипломатов продолжается и должна завершиться в ближайшие несколько часов.

Переговоры начались утром в российском генконсульстве в Стамбуле и, как ожидается, продлятся около 4-5 часов. На улице у консульства присутствует большое количество журналистов, которые ожидают завершения дипломатической встречи для получения дополнительных комментариев и подробностей.

Переговоры между Россией и США в Стамбуле, начавшиеся сегодня утром, являются продолжением диалога, начатого в феврале текущего года. В ходе предыдущих встреч обсуждались вопросы финансирования дипломатических миссий и укрепления двусторонних связей. На текущих переговорах стороны сосредоточились на функционировании дипломатических представительств и возобновлении авиасообщения между странами.

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К середине дня в Стамбуле (Турция) прошла половина запланированных переговоров между Россией и США, в ходе которых были обсуждены основные пункты повестки. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. «Подошли к середине переговоров, обсудили значительную часть повестки», — сказал собеседник РИА Новости. По его словам, встреча российских и американских дипломатов продолжается и должна завершиться в ближайшие несколько часов. Переговоры начались утром в российском генконсульстве в Стамбуле и, как ожидается, продлятся около 4-5 часов. На улице у консульства присутствует большое количество журналистов, которые ожидают завершения дипломатической встречи для получения дополнительных комментариев и подробностей. Переговоры между Россией и США в Стамбуле, начавшиеся сегодня утром, являются продолжением диалога, начатого в феврале текущего года. В ходе предыдущих встреч обсуждались вопросы финансирования дипломатических миссий и укрепления двусторонних связей. На текущих переговорах стороны сосредоточились на функционировании дипломатических представительств и возобновлении авиасообщения между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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