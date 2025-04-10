В Стамбуле начались важные переговоры России и США

В Стамбуле (Турция) начались переговоры с участием представителей России и США. Об этом сообщили российские журналисты.
«Переговоры российской и американской делегации в Стамбуле начались», — сообщил корреспондент РИА Новости» С утра журналисты российских, турецких и западных СМИ выстроились перед зданием генконсульства РФ в Стамбуле в ожидании переговоров. Обстановка в городе оценивается как спокойная.
Российскую делегацию возглавляет посол России в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Как отмечал официальный представитель госдепа Тэмми Брюс стороны не будут обсуждать темы, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и обеспечения безопасности. Делегаты намерены ограничится вопросами функционирования дипломатических представительств стран.
Также Штаты намерены нарастить численность персонала своего посольства в Москве. Это позволит возобновить выдачу виз россиянам.
Кроме того, по словам Даричева, Россия намерена обсудить с США возобновление авиасообщения. Он отметил, что возобновление полетов не только способствовало бы развитию официальных дипломатических связей, но также стимулировало бы бизнес.
В конце февраля в Стамбуле прошли конфиденциальные переговоры между представителями Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Они продолжались в течение шести с половиной часов. В рамках данной встречи были согласованы вопросы финансирования дипломатических миссий, проведен обмен мнениями по проблематике дипломатической собственности и определены направления для усиления двусторонних связей.
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