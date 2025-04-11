«Сколько можно терпеть»: депутат заксо призвал бороться за права «Автомобилиста» в КХЛ

Депутат заксобрания Свалов требует от КХЛ ответа на претензии «Автомобилиста»

Алексей Свалов обратился к спортивно-дисциплинарному комитету КХЛ Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов призвал жителей региона защищать права хоккейного клуба «Автомобилист», руководство которого обвинило судей в предвзятости на матче против казанского «Ак-Барса» в плей-офф КХЛ. В своем telegram-канале он потребовал от комитета лиги ответить на претензии екатеринбургского клуба.

«Хочу обратиться к болельщикам „Авто“ и к тем жителям Свердловской области, кто считает себя патриотом нашего опорного края державы. Давайте зададим вопросы КХЛ — сколько можно такое терпеть? Реально должен быть дан адекватный ответ на претензии клуба и нас, тех, кто болеет и живет в Свердловской области. Поэтому максимально поддержите и распространите эту инициативу», — написал Свалов.

«Автомобилист» выступил с обвинениями в адрес судей, прикрепив моменты с эпизодами игнорирования опасной игры противника. Главными судьями того матча были Виктор Бирин и Иван Фатеев. Отмечается, что второй судья работал и на третьем матче, в котором «Ак Барс» ни разу не получил численное меньшинство.

Екатеринбургская команда уступила казанскому клубу в седьмом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина со счетом 3:4. Решающая встреча прошла в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» при 11,6 тысячах зрителей. Уральцы не выполнили задачу, поставленную руководством перед сезоном: выиграть трофей.