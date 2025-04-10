Что тюменские вузы думают о новых правилах приема абитуриентов из колледжей

Выпускники колледжей с 1 сентября 2025 года смогут поступить в вузы без сдачи ЕГЭ только по своей специальности. Такие изменения одобрила Государственная Дума в начале апреля. В связи с этим университетам во время приемных кампаний потребуется принять соответсвующее поправки для поступающих из учреждений СПО. В связи с этим редакция URA.RU спросила у тюменских вузов их мнение по поводу грядущих изменений, а также инициативы в принципе.
Тюменский индустриальный университет
Как агентству рассказали в вузе, такое нововведение позволит студентам более углубленно изучать выбранный им профиль, повышая свои компетенции как специалиста. Тем более, что выпускники уже обладают определенными знаниями в этой области. Однако им все равно потребуется подтвердить их, сдав вступительные.
В целом, подобная практика в ТИУ существует уже давно. Большинство студентов вуза как раз и выбирали смежные с изученными ранее специальностями. Таким образом, для Тюменского индустриального университета нововведения не повлекли кардинальных изменений.
Тюменский медицинский университет
В ТюмГМУ считают, что поступление без ЕГЭ только после профильного СПО — вполне логичный шаг. Он позволит мотивированным абитуриентам из колледжей участвовать в конкурсе за место, опираясь на свои знания в требуемой области.
«Новый порядок приема повысит конкурентоспособность выпускников 11-классов, получивших высокие результаты ЕГЭ в борьбе за бюджетные места, и вместе с тем, снизит риск профориентационной ошибки среди выпускников непрофильных колледжей, у которых не было возможности близко познакомиться с медицинскими специальностями», — поделились мнением в вузе с URA.RU.
Там также пояснили, что изменения не вызовут существенного перестроения приемной кампании. Вместе с тем ТМУ скорректирует сложность общеобразовательных вступительных испытаний до уровня ЕГЭ.
Уполномоченный по правам ребенка
Тюменский омбудсмен Андрей Степанов также поделился с URA.RU мнением по поводу грядущих нововведений. Он считает, что данное решение действительно правильное. В особенности оно необходимо для самих абитуриентов, которые желают обучаться дальше.
«Тем ребятам, которые обучались в колледже и решили продолжить это дело в дальнейшем, теперь не придется проходить испытания ЕГЭ. Ведь они уже получили профессиональные знания. Я считаю, что это очень правильное решение», — поделился уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области.
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