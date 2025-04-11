11 апреля 2025

Жога раскрыл имя победителя в главном поединке турнира по кикбоксингу в Екатеринбурге

Полпред Жога: Ульянов выиграл поединок с Минаи на RCC Fair Fight в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир состоял из 13 боев (архивное фото)
Турнир состоял из 13 боев (архивное фото) Фото:

Российский кикбоксер Алексей Ульянов (Прокопьевск) 12 апреля подтвердил звание чемпиона мира в поединке против Масуда Минаи (Иран). О результатах боя в рамках турнира RCC Fair Fight рассказал полпред президента РФ в УрФО Артем Жога.

«В главном событии вечера в ринге сошлись Алексей Ульянов и Масуд Минаи. Конечно, наш боец одержал победу», — написал Артем Жога в своем telegram-канале.

URA.RU уже писало, что международный турнир проходил в стенах Академии единоборств РМК. Жогу на событии заметили в компании главы RCC Николая Клименко. Сам полпред сообщил, что успел обсудить спортивное воспитание молодежи с бойцами смешанного стиля Александром Шлеменко и Петром Яном.

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Российский кикбоксер Алексей Ульянов (Прокопьевск) 12 апреля подтвердил звание чемпиона мира в поединке против Масуда Минаи (Иран). О результатах боя в рамках турнира RCC Fair Fight рассказал полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. «В главном событии вечера в ринге сошлись Алексей Ульянов и Масуд Минаи. Конечно, наш боец одержал победу», — написал Артем Жога в своем telegram-канале. URA.RU уже писало, что международный турнир проходил в стенах Академии единоборств РМК. Жогу на событии заметили в компании главы RCC Николая Клименко. Сам полпред сообщил, что успел обсудить спортивное воспитание молодежи с бойцами смешанного стиля Александром Шлеменко и Петром Яном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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