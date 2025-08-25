Свердловских инфекционистов готовят к эпидемическому сезону

В Свердловской области утвердили порядок организации медицинской помощи взрослым при инфекционных заболеваниях. В частности, главврачам некоторых учреждений поручили организовать оказание экстренной специализированной санитарно-авиационной помощи и санитарной эвакуации при инфекционных заболеваниях. Приказ подписала замгубернатора-министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
«Главным врачам медицинских организаций первого и второго уровня, подведомственных министерству здравоохранения Свердловской области, организовать работу в части оказания медицинской помощи больным инфекционными заболеваниями…», — говорится в документе на сайте правовой информации.
Исполнение приказа будет контролировать замминистра Светлана Филлипова. Прежде всего он касается главных внештатных специалистов минздрава по инфекционным заболеваниям Марии Холманских, медицине катастроф Виктора Попова и скорой и неотложной помощи Игоря Пушкарева. Они должны организовать в муниципалитетах оказание экстренной специализированной санитарноавиационной помощи и санитарной эвакуации при инфекционных заболеваниях. И контролировать организацию работы и оснащение бригад скорой помощи.
На муниципальные больницы возложена госпитализация взрослых в местные инфекционные отделения. Если вирус будет угрожать жизни свердловчан, то их приказано перевести в областной стационар.
Регионы России начали готовится к эпидемическому сезону 5 августа, когда в силу вступило постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой. Документ регламинтирует мероприятия по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и COVID-19. Он обновляется ежегодно перед осенне-зимним периодом. К началу нынешнего эпидсезона нужно вновь усилить меры по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавируса. В планах вакцинировать до 60% россиян и привить не менее 75% из групп риска: дети, врачи, сотрудники ведомств, соцферы, таможенники, беременные, призывники, пенсионеры и люди, работающие с животными. Уже с 15 августа региональные власти должны были начать информационную кампанию, а с 30 сентября начать учет заболевших.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!