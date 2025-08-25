25 августа 2025

Свердловчан с онкологией начнут лечить быстрее

В Свердловской области сократится время ожидания операции для онкобольных
Савинова дала задачу сократить время ожидания операции свердловским онкобольным
Савинова дала задачу сократить время ожидания операции свердловским онкобольным

В Свердловском областном онкодиспансере у больных раком сократится время ожидания операции. Вместо полутора месяцев пациенты смогут попасть на операционный стол уже через неделю. Об этом заявила замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

«Я ставлю перед коллективом только одну задачу — существенно сократить очередь на операционное вмешательство. Если ожидание достигало месяца-полутора, то теперь на это дается не более семи дней», — заявила Савинова в ходе открытия нового отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии онкодиспансера.

По словам министра, это стало возможным именно благодаря открытию нового отделения на новых площадях и с новыми мощностями. Число операционных столов увеличилось с 13 до 23, а количество реанимационных коек выросло с 16 до 27. «Почти в два раза прирастают возможности оказания помощи. Значит, мы в два раза можем увеличить число пациентов, которым проводится операционное вмешательство», — заключила Савинова.

По данным свердловского минздрава, в регионе в год выявляется около 23 тысяч первичных больных раком. Всего на учете у онкологов состоят 138 тысяч онкобольных. Смертность от онкологических заболеваний стоит на втором месте после сердечно-сосудистых.

