Свердловчан с онкологией начнут лечить быстрее

В Свердловском областном онкодиспансере у больных раком сократится время ожидания операции. Вместо полутора месяцев пациенты смогут попасть на операционный стол уже через неделю. Об этом заявила замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
«Я ставлю перед коллективом только одну задачу — существенно сократить очередь на операционное вмешательство. Если ожидание достигало месяца-полутора, то теперь на это дается не более семи дней», — заявила Савинова в ходе открытия нового отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии онкодиспансера.
По словам министра, это стало возможным именно благодаря открытию нового отделения на новых площадях и с новыми мощностями. Число операционных столов увеличилось с 13 до 23, а количество реанимационных коек выросло с 16 до 27. «Почти в два раза прирастают возможности оказания помощи. Значит, мы в два раза можем увеличить число пациентов, которым проводится операционное вмешательство», — заключила Савинова.
По данным свердловского минздрава, в регионе в год выявляется около 23 тысяч первичных больных раком. Всего на учете у онкологов состоят 138 тысяч онкобольных. Смертность от онкологических заболеваний стоит на втором месте после сердечно-сосудистых.
