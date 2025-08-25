25 августа 2025

«Сохраняйте спокойствие»: под Екатеринбургом съедутся десятки силовиков

В Полевском сотрудники ФСБ проведут антитеррористическое учение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения буду проводить несколько дней
Учения буду проводить несколько дней Фото:

В Полевском (Свердловская область) с 26 по 28 августа сотрудники ФСБ, МВД и экстренных служб будут проводить антитеррористическое учение. Целью мероприятия является отработка пресечения и ликвидации преступлений, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ России.

«В учении принимают участие сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления», — пояснили там. Учения проведут под эгидой оперативного штаба.

Силовики призвали жителей выполнять указания правоохранителей и при необходимости помогать им. «Сохраняйте спокойствие», — подчеркнули в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Полевском (Свердловская область) с 26 по 28 августа сотрудники ФСБ, МВД и экстренных служб будут проводить антитеррористическое учение. Целью мероприятия является отработка пресечения и ликвидации преступлений, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ России. «В учении принимают участие сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления», — пояснили там. Учения проведут под эгидой оперативного штаба. Силовики призвали жителей выполнять указания правоохранителей и при необходимости помогать им. «Сохраняйте спокойствие», — подчеркнули в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...