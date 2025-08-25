«Сохраняйте спокойствие»: под Екатеринбургом съедутся десятки силовиков

В Полевском (Свердловская область) с 26 по 28 августа сотрудники ФСБ, МВД и экстренных служб будут проводить антитеррористическое учение. Целью мероприятия является отработка пресечения и ликвидации преступлений, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ России.
«В учении принимают участие сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления», — пояснили там. Учения проведут под эгидой оперативного штаба.
Силовики призвали жителей выполнять указания правоохранителей и при необходимости помогать им. «Сохраняйте спокойствие», — подчеркнули в ведомстве.
