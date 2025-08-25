25 августа 2025

Свердловская область вошла в топ-10 регионов по расходам на ремонт теплосетей

Объем закупок региона в сфере теплоснабжения составил 185 млн рублей
Свердловская область оказалась в десятке регионов, на которые пришлось больше половины (2,6 млрд из 5 млрд рублей) от общего объема средств по заключенным госконтрактам на ремонт и обслуживание систем теплоснабжения в 2024 году. Об этом рассказали аналитики цифрового сервиса «Тендерскоп».

«В топ-10 регионов по объемам закупок в сфере теплоснабжения за 2024 год также вошли Санкт-Петербург, Челябинская, Свердловская, Владимирская, Калужская и Тульская области и Краснодарский край», — сообщают «Ведомости». Суммарно Свердловская область потратила на ремонт теплосетей 185 миллионов рублей.

По словам представителя пресс-службы минэнергетики и ЖКХ Свердловской области, что за отопительный сезон 2023-2024 г. в регионе произошло 1224 аварии в сфере ЖКХ, из них 92 длились больше суток.

Ранее URA.RU рассказывало, как в свердловском заксобрании разгорелся жаркий спор из-за новой системы формирования тарифов на тепло. Суть реформы заключается в том, чтобы повысить тариф (но не выше установленного Региональной энергетической комиссией предельного размера платы) и вложить средства в ежегодный ремонт теплосетей.

