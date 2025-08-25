«Не хватает дерзости»: звездный стилист о злых екатеринбуржцах, стереотипах и уральских брендах

В Екатеринбурге живут красивые люди, городу нужна отдельная полоса для самокатов, а торговые центры не умрут несмотря на популярность онлайн-торговли. Своими мыслями о современной моде, уральских брендах и инфраструктуре городов в интервью URA.RU поделился стилист, блогер Гоша Карцев, он принял принял участие в Международном фестивале креативных индустрий, который прошел с 18 по 24 августа. Организаторами мероприятия выступили правительство региона, администрация Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.
— Гоша, как одеваются люди в Екатеринбурге?
— Одеваются хорошо, но, знаешь, не ярко. В Екатеринбурге любят одеваться, но боятся самовыражения. Очень любят базовые вещи, если сравнить с Петербургом, там очень сильно vibe second (предпочитают покупать одежду в секонд-хендах, на барахолках — прим. ред.). Там очень круто выглядеть немножечко помятым, как будто ты интеллектуал, только что с выставки или какой-то очень творческий.
А здесь, ну, во-первых, типажи мне очень близки. Все очень красивые: девчонки, парни, мне правда кажется, что в Екатеринбурге живут суперкрасивые люди. И во-вторых, чуть-чуть не хватает дерзости. Все очень скромно, но в этом есть тоже какой-то вайб.
— Что думаешь про уральские бренды? Есть ли какие-то крутые на твой взгляд?
— Я считаю, что Свердловская область — один из самых важных регионов, здесь очень крутая почва для того, чтобы формировались прикольные молодые специалисты. Екатеринбург один из моих любимых городов, отсюда начали свою историю «Золотое яблоко», 12 STOREEZ, Ushatava.
— Ты в Екатеринбурге уже не в первый раз, когда ты приезжаешь сюда, комфортно ли тебе общаться с людьми? Есть стереотип о том, что мы тут на Урале все ворчливые и злые.
— Нет, здесь не злые люди, мне кажется, это кто-то просто распускает такие сплетни, и все. Есть более суровые люди в нашей стране в плане характера. Здесь люди очень гостеприимные всегда, очень вежливые.
— А с позиции туриста что тебе нравится или не нравится в городе?
— Мне не нравятся некоторые части дорог. Например, я вчера прошелся по набережной у Театра драмы, там есть часть пешеходной зоны, и вот на нее как будто которой метеориты упали. Меня расстроило, что место очень классное, а на дорогах валуны.
Еще не понравилась ночная подсветка (в центре города — прим. ред.). Она слишком яркая и пестрая, мне кажется, нужна в этом всем единая стилистика. Из окон моего номера в отеле вид на эти небоскребы, и там все цвета радуги как будто использовали. И еще я не понимаю, почему надпись Тимы Ради «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» не подсвечивают? Это одна из главных достопримечательностей города и один из важных людей в истории современного искусства.
— Общественный транспорт ты пробовал? Горожане время от времени жалуются, что его не хватает.
— Нет, не пробовал, но я в Екатеринбург приехал спустя пять лет, и тут появились самокаты! Это очень большой плюс, я по бутикам проехал на самокате. Но еще было бы круто сделать «выделенку» для них. И круто, что есть метро, одна ветка, да, но во многих городах и этого нет. Я вырос на Камчатке и могу сказать, что это здорово.
— Ты с Камчатки, но на мастер-классе в рамках фестиваля рассказал, что у тебя есть корни и в Свердловской области, это так?
— Да, моя мама здесь родилась. Я навещал свою тетку в Шалинском районе, теперь весь номер завален помидорами... Мне дали с собой огурцы, помидоры — все семейное, органическое, никому не отдам.
— Предлагаю отойти от уральской темы и обсудить, что сейчас происходит на рынке? Не кажется ли тебе, что онлайн-торговля вытесняет офлайн-шопинг?
— Я думаю, что это все суперудобно. Это реформа потребления, реформа рынка потребительского, такого нет ни в одной стране, разве что в Азии. В Европе, например, ты не можешь купить что-то, а получить на следующий день.
— Получается, торговые центры умрут?
— Нет. Они будут, потому что для людей это способ развлечения и досуга.
— В последнее время на обложках журналов стали часто появляться модели, созданные искусственным интеллектом. Заменит ли ИИ живых людей?
— Я об этом не думал, но мне интересно, к чему мы в итоге придем. Многие мои друзья уже перестают понимать, где настоящее видео, а где сгенерированное нейросетью. Это наверняка может стать своеобразным цифровым апокалипсисом, но мне бы этого не хотелось.
— Оцениваешь ли ты людей по внешнему виду, как стилист? Перед интервью я задумалась: «Нужно ли мне как-то по-особенному одеться, чтобы хорошо выглядеть? Иду ведь на интервью с человеком из мира моды?».
— Очень часто люди парятся по этому поводу. Но мне на 99% плевать, что делают люди вокруг и как они выглядят. Я не обращаю внимания на внешний вид, только если это не что-то, что я не видел до этого. Скорее, я обращу внимание на того, кто поразит интересным сочетанием, и зачастую это люди, которым все равно на мнение других, они используют одежду как инструмент.
— Что бы ты посоветовал делать людям, чтобы выглядеть хорошо?
— Заниматься своим здоровьем, обратить внимание на питание, физическое здоровье поддерживать. Потому что даже самая вонючая футболка на хорошей подтянутой фигуре выглядит топово. Нет ничего круче, чем просто здоровая фигура. Поэтому, если вы хотите хорошо выглядеть, лучше потратьтесь на нутрициолога, фитнес-тренера или абонемент в зал. Или просто ходите по вечерам или бегайте. И все.
