В Крыму задержан 42-летний местный житель, который подозревается в хищениях автомобилей у женщин, в том числе из Екатеринбурга. Влюбленные дамы доверяли знакомому свои машины и лишались их, рассказали URA.RU в пресс-группе городского УМВД.
«В правоохранительные органы Екатеринбурга поступило несколько заявлений с требованиями привлечь указанное лицо к уголовной ответственности. Так, одна из потерпевших, 28-летняя местная жительница, сообщила, что ее знакомый взял у нее автомобиль „Пежо“ якобы для ремонта и не вернул его. Она пояснила, что была в близких отношениях с подозреваемым и поэтому доверила ему транспортное средство, а также документы на него», — объяснили в пресс-службе.
Мужчина машину так и не вернул, а потом вовсе пропал с радаров. Как рассказывала сама пострадавшая агентству, альфонс обманывает как правило вдов или молоденьких девушек. «Втирается в доверие, а потом крадет машины. Я хочу предостеречь доверчивых женщин от данного гражданина», — говорила она.
Аналогичный случай произошел и с другой екатеринбурженкой 49 лет. Бойфренд забрал у нее автомобиль «Опель Астра», чтобы отремонтировать лобовое стекло. После этого ни машины, ни приятеля она не увидела.
В Крыму альфонс тоже промышлял подобными хищениями. Сейчас он находится в СИЗО Симферополя. Тех, кто пострадал от его действий, просят обратиться по номерам: (343) 356-42-10 или 102 (02).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!