25 августа 2025

В Екатеринбурге на Шарташе закрывается пляж, куда выстраивались очереди

В Екатеринбурге закрывается «Шарташ Пляж»
«Шарташ пляж» пользовался популярностью у екатеринбуржцев
«Шарташ Пляж» в Екатеринбурге закрывается. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сети термальных курортов Baden Family.

«„Шарташ Пляж“ действительно закрывается. Вот уже три года комплекс не работает в полноценном режиме, простаивает, поэтому принято решение демонтировать оборудование, в частности, каркасный бассейн, и использовать его на других локациях», — поделились в компании. Демонтаж начнется в ближайшие дни. Бассейн перевезут в «Баденленд» — новый курорт, который строят в торговом центре «Комсомолл» на ЖБИ.

«Шарташ Пляж» открыли в июне 2023 года, он пользовался большой популярностью среди горожан, в жаркую погоду туда выстраивались очереди. Но спустя месяц на некоторые постройки, в частности, бассейн, были наложены обеспечительные меры, пользоваться ими запретили. Это повлияло на полноценную эксплуатацию бассейна и отдых гостей там, для них работали только лежаки.

