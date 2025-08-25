25 августа 2025

Екатеринбуржцы лишились 1,8 млн рублей, доверившись майнеру

Екатеринбуржец потерял 160 тысяч на покупке оборудования для криптовалюты
© Служба новостей «URA.RU»
Оборудование для работы с криптовалютой приходит в РФ из Китая
Оборудование для работы с криптовалютой приходит в РФ из Китая Фото:

Семь екатеринбуржцев потеряли в целом 1,8 миллионов рублей на покупке оборудования для майнинга по работе с криптовалютой. Они вложили деньги, но товар так и не получили. Один из потерпевших, сделавший заказ в марте 2025 года, смог вернуть лишь треть средств. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

По словам потерпевшего, купить майнинговое оборудование в России очень сложно, как правило, такого рода товаром занимаются небольшие фирмы (поставка идет из Китая). Он обращался и в Москву, и в Казань, и в другие города, но все фирмы оказывались полулегальные — заплатив деньги, ты не получаешь гарантии, что что-то придет. Ведь компании даже не заключают договоры.

В интернете, через сервис поиска товаров и услуг, мужчина вышел на MiningTown. Оказалось, что у компании есть офис в Екатеринбурге на улице Первомайской. Именно там потерпевший и заключил договор с ИП Комарняк К. Ф.  Доверенным лицом выступил Егор Волков, которого, как позже оказалось, семь лет назад обвиняли в срыве договоренностей о поставке оборудования для майнинга. 

Прийти товар должен был через 21 день. Екатеринбуржец заплатил 635 тысяч рублей и начал ждать, но оборудование так и не пришло. Он потребовал вернуть деньги. Ссылаясь на финансовые трудности, Волков начал возвращать сумму частями, писал гарантийные письма (три штуки), но вернул в итоге не все деньги — только 467 500 рублей. Оставшиеся 167 500 так и не удалось получить. 

Изучив отзывы, потерпевший выяснил, что он такой не один. Он нашел шесть человек. И продолжает поиски других пострадавших, чтобы подать в правоохранительные органы общее заявление о мошенничестве. 21 августа он направил иск в прокуратуру Кировского района. 

Филиал на улице Первомайская у компании закрылся
Филиал на улице Первомайская у компании закрылся
Фото:

По словам потерпевшего, офис на Первомайской сейчас закрыт, а аккаунт компании на сервисе поиска товаров и услуг MiningTown удален. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в организацию, там ответили: «По доставке оборудования произошел небольшой форс-мажор. Указанный клиент сам расторг договор, написав заявление о расторжении договора и возврате денежных средств. Они в большей части ему были возвращены, остатки будут перечислены в ближайшее время. У него нет повода для волнения. У нас надежно как в банке».

URA.RU также направило запрос в прокуратуру Екатеринбурга. Ответ ожидается. 

© Служба новостей «URA.RU»
