25 августа 2025

Аквапарк «Лимпопо» закроют в Екатеринбурге

Закрытие запланировано 1 сентября
Закрытие запланировано 1 сентября

В Екатеринбурге 1 сентября аквапарк «Лимпопо» закроют на плановые профилактические работы. Они будут длиться до 10 сентября включительно, рассказали представители комплекса.

«Профилактические работы позволяют нам тщательно проверить все оборудование, провести необходимый ремонт и очистку — чтобы вновь радовать наших посетителей отличным отдыхом и потрясающими развлечениями», — следует из поста «Лимпопо» в соцсетях. Еще один филиал аквапарка в Оренбурге тоже закроют.

Ранее в Екатеринбурге временно закрывали банный комплекс «Сандуны Урал». Это было связано с ремонтом на городском газопроводе.

