Аквапарк «Лимпопо» закроют в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 1 сентября аквапарк «Лимпопо» закроют на плановые профилактические работы. Они будут длиться до 10 сентября включительно, рассказали представители комплекса.
«Профилактические работы позволяют нам тщательно проверить все оборудование, провести необходимый ремонт и очистку — чтобы вновь радовать наших посетителей отличным отдыхом и потрясающими развлечениями», — следует из поста «Лимпопо» в соцсетях. Еще один филиал аквапарка в Оренбурге тоже закроют.
Ранее в Екатеринбурге временно закрывали банный комплекс «Сандуны Урал». Это было связано с ремонтом на городском газопроводе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!