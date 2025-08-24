Задержание убийцы спустя 26 лет, возвращение бойцов из плена, «сухой» закон: 8 свердловских событий недели

Свердловские власти всерьез обсуждают ограничение продажи алкоголя, выполняя поручение президента Владимира Путина. Сами свердловчане обсуждают громкое дело — спустя 26 лет следователи раскрыли убийство девочки, задержав многодетного отца. В Екатеринбурге прошел фестиваль «Красная строка», где топ-писатели делились секретами мастерства. Под конец недели пришла радостная весть — из украинского плена вернули трех свердловчан. Все важные события недели — в традиционном дайджесте URA.RU.
«Сухой» закон в Свердловской области
В Свердловской области обсуждают проект закона, согласно которому приобрести алкоголь в будние дни будет возможно только в промежутке с 8:00 до 20:00. В выходные и праздничные дни ограничения будут еще строже.
Причиной для обсуждения инициативы стали неблагоприятные показатели региона по потреблению алкоголя и смертности, связанной с ним. Федеральные власти требуют от регионов дополнительных мер.
Окончательное решение по законопроекту пока не принято. Рассмотреть его в правительстве планируют не раньше сентября. Замгубернатора и глава регионального минздрава Татьяна Савинова отметила, что меры направлены на повышение продолжительности жизни уральцев.
Мнения читателей URA.RU по поводу того, стоит или нет вводить «сухой» закон, разделились. Противники инициативы боятся, что вновь в больших количествах появится суррогат. А сторонники закона рады, что идет популяризация трезвого образа жизни. Все новости по теме — в сюжете агентства.
Возвращение свердловчан из плена
Трое военнослужащих из Свердловской области вернулись домой в рамках обмена пленными между Россией и Украиной. Обмен прошел по формуле 146 на 146. Cреди освобожденных — мужчины 1998, 1999 и 1987 годов рождения. Это жители Нижнего Тагила, Карпинска и Екатеринбурга.
На Свердловскую область обрушился град
Вечером 19 августа Свердловскую область накрыла сильная гроза с ураганным ветром и градом. Особенно пострадал поселок Билимбай в Первоуральском округе. По словам местных жителей, ледышки достигали размера грецкого ореха.
Стихия повредила теплицы и урожай. Ягоды, кусты и овощи оказались избиты градом, с яблонь падали целые ветки вместе с плодами. Автовладельцы сообщили о многочисленных вмятинах на машинах. Ветер был настолько сильным, что повалил электрический столб.
В Екатеринбурге прошел фестиваль «Красная строка»
На Плотинке с 22 по 24 августа прошел международный книжный фестиваль «Красная строка», который собрал известных авторов и тысячи зрителей. Участие приняли множество изданий, которые помимо книг и комиксов привезли мангу про дроны, настольную игру с Михаилом уафутинским и даже книжный чай.
Одним из центральных гостей стал писатель Евгений Водолазкин, автор романа «Лавр», удостоенный премий «Большая книга» и «Ясная поляна». Также он переведен на 30 языков. Писатель анонсировал новый детективный роман под рабочим названием «Последнее дело майора Чистова».
Днем ранее на фестивале побывала легенда детективов Дарья Донцова. В ее честь поклонники организовали необычный флешмоб: к сцене подвели около 30 мопсов. Писательница очень любит эту породу. Донцова пообщалась с читателями, поделилась историями о своей жизни и творчестве, а также рассказала, что все романы пишет от руки.
При этом проведение фестиваля было под угрозой. У полиции были вопросы на счет безопасности. В итоге все замечания были устранены за сутки до начала мероприятия.
Раскрыто убийство девочки в 1999 году в Талице
В Свердловской области было раскрыто резонансное преступление, совершенное в 1999 году в Талице. 22 августа задержали Игоря Рухлова, который похитил и убил девятилетнюю Лену 26 лет назад.
Следователи установили, что мотивом стало желание скрыть другое преступление. Девочка оказалась случайным свидетелем похищения человека, и ее показания могли привести к аресту знакомых Рухлова. Чтобы спасти их, мужчина совершил убийство ребенка.
Долгие годы дело оставалось нераскрытым. Однако современные технологии криминалистики помогли выйти на след преступника.
В августе 2025 года Рухлов был задержан. На тот момент он жил в Первоуральске, имел семью и пятерых детей, работал на частном предприятии. Мужчина был неоднократно судим. Начиная с 2002 года он сидел по наркотической статье, за угон, разбой и дачу взятки.
Рухлов дал признательные показания. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил его под арест до октября. Подробнее о резонансном деле — в сюжете URA.RU.
Вспышка энтеровируса в Свердловской области
В Свердловской области зафиксирована вспышка энтеровирусной инфекции. По данным регионального минздрава, заболели около тысячи детей, около 97% из них младше 17 лет. Наибольшее количество случаев приходится на Екатеринбург (609) и Североуральский округ (260).
Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова заявила, что ситуация находится под личным контролем. В школах и детских садах усиливаются меры профилактики, проводятся онлайн-семинары для врачей, педагогов и родителей.
Энтеровирус может протекать по-разному: от легких симптомов, таких как сыпь и температура, до тяжелых форм с менингитом. В Роспотребнадзоре напоминают, что заболевание может быть смертельно опасным.
Смерть пассажира в самолете «Уральских авиалиний»
Во время рейса Москва — Сочи 21 августа на борту самолета «Уральских авиалиний» скончался 56-летний пассажир. По словам представителей авиакомпании, мужчина внезапно потерял сознание. Экипаж оказал первую помощь, но состояние не улучшилось.
Командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в Минеральных Водах. К борту сразу выехала реанимационная бригада, однако врачи констатировали смерть пассажира.
Мальчику зажевало руку в эскалаторе в ТЦ «Ботаника Молл»
В екатеринбургском торговом центре «Ботаника Молл» 19 августа двухлетний мальчик получил тяжелейшую травму на эскалаторе. Ребенок спускался вместе с матерью, когда его руку затянуло между ступенями и поручнем.
На помощь сразу пришли очевидцы, а затем приехала «скорая». Ребенка доставили в городскую больницу №9, где врачи попытались спасти руку, но повреждения оказались слишком серьезными и малыш остался без кисти.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, а глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. Проверяется техническое состояние эскалатора и действия персонала ТЦ, а управляющего «Ботаника Молл» вызвали на допрос. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
