25 августа 2025

Звезды андеграунда из Екатеринбурга зацензурили свой трек

Группа «Восточный округ» вставила предупреждение о вреде наркотиков в свой трек
Екатеринбургские андеграунд-рэперы из группы «Восточный округ» вставили предупреждение о вреде наркотиков прямо в начало своего нового трека на фоне нового закона о пропаганде запрещенных веществ. Песню выложили на площадки 15 августа.

В самом начале песни говорится: "Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность".

Ранее группа «АК-47» уже переписала ряд своих старых треков, убрав из текстов упоминания о полицейских и наркотиках, после того как Роскомнадзор удалил с музыкальных платформ песню «Тем, кто с нами» из-за наличия информации о способах изготовления запрещенных веществ. Изменения затронули такие композиции, как «Кругом тонирован», «Але, это Пакистан», «Слышь, малыш» и «У щет мен».

