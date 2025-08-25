25 августа 2025

Мужчину признали погибшим после смерти «двойника» из Свердловской области на СВО

Магнитогорца признали погибшим из-за смерти свердловчанина с таким же именем
Жителя Магнитогорска Евгения П. признали погибшим после смерти уроженца Камышлова (Свердловская область) с такими же ФИО и датой рождения в зоне спецоперации на Украине. Об этом он узнал, когда его автомобиль внезапно сняли с учета в Госавтоинспекции.

«Недавно Евгений узнал, что его автомобиль снят с учета еще в мае. В ГИБДД ему сообщили, что это сделали в связи со смертью владельца, хотя мужчина пытался объяснить им, что жив. Как оказалось, «двойник» Евгения погиб на СВО, поэтому в ведомстве прекратили все регистрационные действия в отношении автомобиля», — передает telegram-канал «Осторожно, новости».

Евгений рассказал, что решать вопрос правоохранители его отправили в город Карталы, где и принималось решение о снятии машины с учета. Мужчина написал обращение в федеральные органы с просьбой решить ситуацию.

По данным канала, мужчина узнал о своем «двойнике» еще семь лет назад, когда ему стали приходить чужие штрафы и долги по коммуналке. Все эти годы магнитогорец обращался к приставам, пытаясь объяснить ситуацию, чтобы снять арест с машины. Это помогало, но через короткое время долги снова появлялись.

