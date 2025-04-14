Миллиардер Максим Левченко стал единоличным владельцем Fort Group

Российский миллиардер Максим Левченко стал единственным владельцем компании «Форт Групп Строительство» (Fort Group). Ранее он владел 49% акций, тогда как оставшиеся 51% принадлежали кипрской компании «Эскамер Инвестментс Лимитед». Сведения о полном переходе долей к Левченко подтверждены данными из «Контур. Фокус».
«Максим Левченко стал единственным владельцем „Форт Групп Строительство“ (Fort Group), следует из данных компании. 100% долей компании находится в залоге по кредиту ПАО „Сбербанк России“», — пишет «Деловой Петербург». ООО «Форт Групп Строительство» занимается арендой и управлением недвижимостью и является одной из крупнейших компаний в этом сегменте в Петербурге.
По итогам 2024 года компания заявила о балансе в 82,6 миллиарда рублей и чистой прибыли 312,5 миллионов рублей. В рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости — 2025» Fort Group занимает 11-е место с предполагаемым доходом от аренды в размере 215 миллионов долларов. Кроме основной деятельности в «Форт Групп Строительство», Левченко также участвует в управлении другими связанными структурами. ООО «Форт Групп Эксплуатация» и «Форт Групп Менеджмент» также находятся под частичным контролем Левченко через кипрский офшор. Эти компании показывают значительно меньшие финансовые результаты по сравнению с основной деятельностью группы.
В портфель Fort Group входят значительные активы в ритейл-секторе, включая четыре торговых центра в Москве и десять в Санкт-Петербурге. Общая площадь торговых площадей превышает один миллион квадратных метров. В прошлом году Левченко анонсировал запуск паевого фонда недвижимости, который включает в себя 12 торговых центров, принадлежащих Fort Group. Помимо своей основной деятельности, Максим Левченко также известен своим вкладом в культуру, в частности, открытием музея «Полторы Комнаты. Музей Иосифа Бродского» на Литейном проспекте.
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